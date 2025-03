Borussia Dortmund: Kobel-Aussagen lassen Fans wüten – „Sein Ernst?“

Warum nicht immer so? Diese Frage werden sich viele Fans von Borussia Dortmund nach dem Auswärtssieg in Lille sicher stellen. Der BVB zeigte gegen die Franzosen eine starke Leistung und steht völlig zurecht im Viertelfinale der Champions League.

Dabei hatte das Spiel am frühen Mittwochabend (12. März) denkbar schlecht angefangen. Gregor Kobel sorgte mit einem heftigen Patzer für die frühe Führung der Gastgeber und verpasste Borussia Dortmund damit einen frühen Dämpfer. Nach dem Spiel sorgt der Keeper jedoch für eine Überraschung!

Borussia Dortmund: Kobel schiebt Schuld von sich

Im Interview mit „DAZN“ weist der Schweizer die Schuld beim einzigen Gegentreffer des Tages von sich: „Ich habe schon mitgekriegt, man sieht es nicht gut im Fernsehen anscheinend. Aber der Schlotti fälscht den noch ab. Also ich bin normalerweise immer einer, der sagt, wenn es mein Fehler war“, so Kobel.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nach Viertelfinal-Einzug – Nico Schlotterbeck verrät Hammer live im TV!

Der 27-Jährige führt aus: „Er ist auf jeden Fall abgefälscht. Aus der Distanz ist es schon eine schwierige Aktion, weil ich schon in der Aktion bin. Jeder, der Torwart ist, weiß, wenn du schon in deiner Bewegung drin bist, auf die kurze Distanz nochmal umzureagieren, ist einfach schwer“. Kobels Fazit: „Ich verstehe, dass es nicht schön aussieht, aber tatsächlich finde ich, dass es nicht so mein Fehler war“.

BVB-Fans reagieren eindeutig

Aussagen, die bei den Dortmunder Fans auf jede Menge Unverständnis stoßen: „Stimmt Greg, der Ball war Schuld oder?“, „Sein Ernst????“ oder „Frech“ heißt es beispielsweise auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter). Ein anderer Fan fragt ironisch: „Was sagt er als Nächstes? Dortmund erreicht noch die Top 4?“.

Viele Anhänger haken Kobels Fehler aber auch schon ab und freuen sich über das Weiterkommen des BVB: „Scheiß egal Borussia Dortmund international“ freut sich ein User. Nach zuletzt schwierigen Wochen bei Schwarz-gelb ist der Sieg in Lille für die Fans sicher Balsam für die Seele.