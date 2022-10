Borussia Dortmund: Klublegende blickt auf BVB-Zeit zurück – „Kann man schwer beschreiben“

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison wurde Marcel Schmelzer bei Borussia Dortmund offiziell verabschiedet. Der ehemalige Kapitän stand insgesamt 15 Jahre beim Klub aus dem Ruhrgebiet unter Vertrag.

Nun, wenige Monate nachdem er seine Fußballschuhe offiziell an den Nagel gehängt hat, blickt der ehemalige Linksverteidiger zurück auf seine Zeit mit dem BVB. Dabei wird der heute 34-Jährige sentimental.

Borussia Dortmund: Schmelzer blickt auf BVB-Zeit zurück

In dem Vereinspodcast von Borussia Dortmund wurde die Vereinslegende und Publikumsliebling gefragt, welches Spiel ihm besonders in Erinnerung geblieben sei. Die Antwort war schnell gefunden: „Malaga“, lautete die Entscheidung des ehemaligen Linksverteidigers. Zur Erinnerung: Nach dem 1:2 Rückstand kurz vor dem Ende der Partie drehte der BVB das Spiel in der Nachspielzeit durch die Tore von Marco Reus sowie Felipe Santana und sicherte sich so den Einzug ins Halbfinale der Champions-League-Saison 2012/13.

Aber auch das Pokalfinale 2012 gegen den FC Bayern, welches der BVB mit 5:2 gewinnen konnte, wird Schmelzer für immer in Erinnerung bleiben. „Berlin war mega“, verrät der 34-Jährige. Anschließend wurde er etwas sentimental: „Was wird da für einen Spaß hatten, das kann man schwer beschreiben. Wir waren eine richtig, richtig coole Truppe.“

Borussia Dortmund: Schmelzer wurde beim BVB zur Legende

2005 kam Marcel Schmelzer als Talent in die U19 des BVB. Innerhalb von drei Jahren spielte er sich erst in die zweite Mannschaft der Dortmunder, ehe er 2008 fester Bestandteil der Dortmunder Profi-Mannschaft wurde.

Über die Jahre entwickelte sich Schmelzer immer mehr zum Publikumsliebling in Dortmund und wurde 2016 nach dem Abgang von Mats Hummels sogar zum Kapitän ernannt. So war es auch er, der den Pokal beim Pokalsieg 2017 als erster in Empfang nehmen durfte, ehe er 2018 die Binde an Marco Reus weitergab.

Das alles schaffte der Junge aus Magdeburg, obwohl er Leonardo Dede in den Meisterjahren den Rang ablief und dem brasilianischen Publikumsliebling einen Platz auf der Bank einbrachte. Man kann also durchaus sagen, dass sich Schmelzer trotz anfangs schweren Stand beim BVB durchgesetzt hat.

Im vergangenen Sommer beendete der 34-Jährige dann beim letzten Heimspiel des BVB gegen Hertha BSC vor ausverkauftem Stadion seine Karriere. Seitdem ist er als Spieler für die Dortmunder Legendenmannschaft aktiv.