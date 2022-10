Borussia Dortmund jubelt über Millionen-Einnahmen – handelt Kehl im Winter?

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Für die Vereine bedeutet das aber nicht nur eine verlängerte Winterpause, sondern auch Einnahmen von ein paar Millionen Euro extra.

Von diesen könnte auch Borussia Dortmund profitieren. Der Verein aus dem Ruhrgebiet könnte mit diesem Geld Neuverpflichtungen tätigen, um auch im nächsten Jahr einen Angriff auf den FC Bayern München zu wagen.

Borussia Dortmund bekommt extra Millionen

Aufgrund der diesjährigen Weltmeisterschaft erhalten die Klubs der deutschen Profiligen ungeplante Einnahmen. Der Grund: Jeder Verein bekommt Geld für jeden Spieler, welchen er zur WM abstellt. Der BVB könnte davon besonders profitieren.

Die FIFA hat jetzt bekanntgegeben, wie viel die Vereine jeweils für die Abstellung der einzelnen Spieler bekommen werden. Insgesamt hat der Weltverband 215 Millionen Euro für die Klubs bereitgestellt, deren Spieler am Turnier teilnehmen. Somit würde der BVB 10.300 Euro für jeden Tag bekommen, an dem ein Borusse an dem Turnier teilnimmt.

Borussia Dortmund stellt elf mögliche WM-Teilnehmer

Da die BVB-Spieler im besten Fall 35 Tage mit der Nationalmannschaft in Katar verbringen werden, würde der Bundesligist pro Spieler maximal 360.500 Euro bekommen. Da der BVB einige Nationalspieler im Kader hat, könnte der Klub eine Millionensumme erhalten.

Es gibt allerdings eine Klausel der FIFA: Die abgestellten Spieler müssen bereits die letzten beiden Jahre vor dem WM-Start bei ihrem Klub verbracht haben. Das bedeutet, dass der BVB für eine Nominierung von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Gregor Kobel und Donyell Malen kein Geld erhalten würde. Doch auch ohne die genannten Akteure stellen die Dortmunder mit Brandt, Hummels, Reus, Dahoud, Can, Moukoko, Meunier, Hazard, Bellingham, Guerreiro und Reyna elf mögliche WM-Teilnehmer.

Mit den extra Millionen könnte Sebastian Kehl bereits im Winter den Kader des BVB weiter verstärken. So könnte der Sportdirektor im Januar das Team auf den Außenverteidigerpositionen, in der Innenverteidigung oder auf den Flügeln weiter verbessern. Verpflichtungen, welche den Schwarzgelben mit Sicherheit gut zu Gesicht stehen würden.