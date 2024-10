Borussia Dortmund: Klopp-Hammer bricht Fan-Herzen – jetzt ergreift Watzke das Wort

Die Fans von Borussia Dortmund sind gebrochen (hier mehr). Viele Jahre lang war Jürgen Klopp ihre größte Legende – jetzt wechselt der Ex-BVB-Trainer in den Red-Bull-Kosmos.

Ein harter Schlag für alle Fußball-Romantiker. Nun spricht Hans-Joachim Watzke über den Hammer-Wechsel, der auch bei Borussia Dortmund hohe Wellen schlägt. Dabei verrät er auch: Er wusste bereits vor der Verkündung über den pikanten Schritt des Erfolgstrainers Bescheid.

Borussia Dortmund: Watzke spricht über Klopp-Hammer

Sie waren mehr als Arbeitskollegen. Sie sind Freunde – bis heute. Die damalige Connection Watzke-Zorc-Klopp war nicht nur extrem erfolgreich, sondern wohl auch eine der innigsten, die es in diesem beruflichen Verhältnis je im Profi-Fußball gegeben hat. Zorc ist inzwischen als BVB-Legende gegangen, Watzke steht vor seinem Abschied, polarisiert inzwischen auch unter den eigenen Fans – und Klopp hat nun bei vielen sein Denkmal zerstört.

Wechsel zu Red Bull – selbst eine Unterschrift bei den Bayern wäre in den Augen vieler Fans nicht so schlimm gewesen wie beim verhassten Fußball-Projekt. Doch was sagt Hans-Joachim Watzke zum Klopp-Hammer? Er verrät bei „Sky“: „Für mich war es keine Überraschung.“ Denn: Klopp hatte den scheidenden BVB-Geschäftsführer vorher eingeweiht.

„Wünsche Jürgen eine glückliche Hand“

„Wir haben persönlich darüber gesprochen. Ich wünsche Jürgen, wie eigentlich immer, eine glückliche Hand in seinem neuen Job“, erklärt Watzke weiter. Der langjährige BVB-Boss muss sich dabei womöglich auf die Zunge beißen. Er hatte nie einen Hehl daraus gemacht, wie er zu den Geschäftsgebaren des Multi-Klub-Netzwerks im Brause-Imperium steht. Immer wieder schickte er Giftpfeile nach Sachsen.