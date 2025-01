Borussia Dortmund in der Talent-Falle! Droht der nächste bittere Verlust?

Einst war Borussia Dortmund der Innbegriff der deutschen Talentschmiede. Robert Lewandowski, Mario Götze, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Erling Haaland – die Liste an Spielern, die zu Weltstars aufstiegen, war schier unendlich. Und heute? Sieht das ganz anders aus.

Zahlreiche Talente ergriffen in den letzten Jahren die Flucht, weil der Weg zu den Profis wie vernagelt war. Nnamdi Collins, Angsar Knauff, Tom Rothe oder Hendry Blank sorgen heute bei anderen Klubs für Furore. Jetzt droht Borussia Dortmund der nächste Verlust.

Borussia Dortmund: Wätjen verzweifelt

Der Weg für Kjell Wätjen in die Fußstapfen der erstgenannten Spieler schien im vergangenen Jahr vorgezeichnet. Noch unter Edin Terzic durfte er in der vergangenen Saison sein Bundesligadebüt feiern. Beim 5:1 gegen Augsburg verzückte er Fans gleich mit seiner Umschaltstärke und dem Spiel nach vorne. Eine Vorlage sammelte er in dem Spiel auch gleich. Eine Woche später kam er gleich nochmal zum Einsatz.

In Dortmund waren sich alle sicher: Der 18-Jährige spielt in der nächsten Saison eine Rolle. Aber Pustekuchen! Acht Monate nach seinen ersten beiden Bundesligaspielen sind nur mickrige 15 weitere Profiminuten dazu gekommen. Nuri Sahin hat kaum Verwendungszweck für Wätjen bei Borussia Dortmund – was diesem natürlich zu denken gibt.

Gerüchte um Wechsel

Und so ist es wenig überraschend, dass einige Wochen vor Schließung des Transferfensters Gerüchte aufkommen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, beschäftigt sich wohl der VfL Bochum mit dem BVB-Juwel.

Im Raum stehe demnach ein Leihgeschäft. Denn fest abgegeben will die Borussia sein Juwel nicht! Immerhin ist Wätjen noch bis 2028 an den Klub gebunden. Zumal Wätjen in Bochum wohl auch nicht sofort gesetzt wäre.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

In der Mittelfeldzentrale setzt Trainer Dieter Hecking derzeit auch Matus Bero und Ibrahima Sissoko. Ob Wätjen einen Wechsel in Betracht zieht, um auch bei einem Abstiegskandidaten auf der Bank zu sitzen, bleibt abzuwarten.

Borussia Dortmund: Wätjen enttäuscht?

Gut möglich, dass er auch weiterhin in der U23 Gas gibt, wo ihm jüngst sein erstes Saisontor gelang. Anschließend sagte er zu seiner Profi-Situation: „Man tut, was man kann. Letzten Endes entscheidet das Nuri und mehr sage ich dazu nicht.“