Borussia Dortmund: Wätjen-Hammer beim DFB! Nagelsmann wird hellhörig

Den Wanderpokal des U19-Europameisters musste Deutschland in diesem Jahr weiterreichen. Doch nun folgte die Rache. Die DFB-Youngster schlugen den neuen Titelträger Spanien – und der große Matchwinner kommt von Borussia Dortmund.

In einem Vorbereitungsturnier zur EM-Qualifikation besiegte Deutschland Spanien nach Rückstand. Ein irrer Treffer von Borussia Dortmunds Juwel Kjell Wätjen machte am Ende den Unterschied. Der dürfte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen geblieben sein.

Borussia Dortmund: Wätjen macht DFB-Coup perfekt

Zehnmal konnte Spanien bereits die U19-EM gewinnen, ist einsamer Rekordmeister und auch aktueller Titelträger. Nur logisch, dass die Iberier auch für die nächste Europameisterschaft als Top-Favorit gelten. Im November startet die Qualifikation für das Turnier im Sommer 2025 – schon jetzt bereiten sich einige Teams in einem Turnier darauf vor.

Dabei kam es am Mittwochabend (9. Oktober) zu einem echten Topspiel. Bei Deutschland – Spanien lief es die DFB-Junioren anfangs allerdings gar nicht rund. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da lag das Team von Trainer Hanno Balitsch schon zurück. Doch dann schlug die Stunde der (Ex-)BVB-Stars.

Wätjen lässt DFB und BVB jubeln

Borussia Dortmunds frischer Abgang Paris Brunner (39.) sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich. Nach 75 Minuten schoss das aktuell größte BVB-Juwel Kjell Wätjen den Siegtreffer – und was für einen. Eine flache Hereingabe von Paris Brunner nahm der 18-Jährige etwas unglücklich an, sodass der Ball hinter seinem Standbein liegenblieb. Das hinderte ihn aber nicht daran, die Kugel kunstvoll genau in den kurzen Winkel zu ballern.

Ein DFB-Coup dank eines Wätjen-Hammers. Das sorgte nicht nur bei Deutschlands U19, sondern auch bei Borussia Dortmund für Jubel. Bei diesem Anblick von Kjell Wätjen reiben sich alle Borussen schon die Finger. Und vielleicht auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, für den Wätjen, entwickelt er sich weiter wie bisher, schon bei der WM 2026 ein Thema sein könnte.