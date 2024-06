Borussia Dortmund: Nächstes Supertalent an der Angel? Bei IHM könnte es heiß werden!

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid kann sich Borussia Dortmund voll und ganz auf die neue Saison fokussieren. Im kommenden Sommer-Transferfenster werden Sportdirektor Sebastian Kehl und sein Team alle Hände voll zu tun haben.

Besonders auf der Zugangsseite könnte der BVB aktiv werden. Neben einem neuen Innenverteidiger soll auch Verstärkung für den Offensivbereich her. Einem Bericht nach scheint Borussia Dortmund nun in Österreich fündig geworden zu sein.

Borussia Dortmund: Konate auf dem Wunschzettel?

Wie das Medium „africafoot“ berichtet, soll Karim Konate von Red Bull Salzburg bei Borussia Dortmund hoch im Kurs stehen. Der Flügelspieler von der Elfenbeinküste hat in dieser Saison den Durchbruch in Österreich geschafft und kommt wettbewerbsübergreifend in 38 Pflichtspieleinsätzen auf 30 Scorerpunkte. Mit 22 Toren ist der Mittelstürmer zudem Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga.

+++ Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Klub macht bei Reus ernst +++

Jedoch soll sich Borussia Dortmund im Rennen um Konate einer breiten Konkurrenz gegenübersehen. Was aber für einen Wechsel zum BVB sprechen könnte: Dem Bericht nach sollen die Dortmunder Verantwortlichen bereits Kontakt zur Salzburger Vereinsführung aufgenommen haben. Der BVB scheint es bei Konate also Ernst zu meinen.

Hohe Ablöse für Konate fällig

Für den Ivorer wäre allerdings eine hohe Ablösesumme fällig. Demnach sollen RB Salzburg rund 35 Millionen Euro für ihren Toptorjäger verlangen. Borussia Dortmund soll dem Vernehmen nach jedoch bereit sein, diese Summe zu zahlen. Angesichts des Marktwertes von Konate, der sich in ähnlichen Sphären wie die Ablöseforderung von Salzburg befindet, könnte der BVB hier einen guten Deal landen.

Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Schwarzgelben wirklich auf die Dienste von Konate angewiesen sind. Bei einer Verpflichtung von Serhou Guirassy, der zuletzt häufig mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, erscheint eine Verpflichtung des Salzburgers wohl unrealistisch. Zudem soll Guirassy deutlich preiswerter als Konate sein.