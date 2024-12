Borussia Dortmund: Ausgeträumt! Bald-Transfer in Tränen – letzte Chance vertan?

Der große Sprung nach Europa steht ihm noch bevor. Doch schon vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund wollte sich Justin Lerma einen ganz großen Traum erfüllen. Auf der Jagd nach einem Titel mit seinem Heimatklub erlebt das Supertalent allerdings einen Nackenschlag nach dem anderen.

Nun erneut: Das Bald-Juwel von Borussia Dortmund (kommt zur Saison 26/27) kämpfte sich mit Independiente del Valle bis ins Finale der ecuadorianischen Meisterschaft. Dort aber war wieder einmal Schluss (hier mehr). Für Lerma könnte es die letzte Chance auf einen Titel in seinem Heimatland gewesen sein.

Borussia Dortmund: Lerma verpasst Meistertitel

Es war ein Coup der besonderen Sorte. Im Mai 2024 verkündete der BVB die Verpflichtung des ecuadorianischen Juwels Justin Lerma – nach Dortmund kommen wird er allerdings erst zwei Jahre später. Ab Sommer 2026 gilt sein Vertrag, bis dahin soll sich der 16-Jährige noch bei seinem Heimatverein weiterentwickeln.

Das tut er auch. Independiente del Valle hat sich in den letzten Jahren in die Spitzenriege aufgeschwungen, spielt um Pokale. Mittendrin: Justin Lerma. Der wird zwar vorsichtig aufgebaut und meist als Joker eingesetzt – dennoch durfte er davon träumen, vor seinem Abflug nach Europa noch einen Titel in seinem Land zu holen. Doch auch die Profi-Debütsaison des Talents stand einfach unter keinem guten Stern.

Fünf Titelchancen, fünf Tiefschläge

In der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, platzte der Traum im Mai bereits in der Gruppenphase. Im Südamerika-Pokal war im Juli in der Zwischenrunde Schluss gegen die Boca Juniors. In der U15-Südamerikameisterschaft verlor Lerma mit Ecuador dramatisch im Finale nach Elfmeterschießen, der Titel ging im Oktober nach Paraguay. Im November folgte der Final-K.o. im ecuadorianischen Pokal gegen CD El Nacional – und es blieb nur noch eine Chance auf einen Titel in 2024.

Der fünfte und letzte Titel, um den Independiente dieses Jahr spielte, war die Meisterschaft in Ecuador. Auch dort hatte sich das Team um den Bald-BVB-Profi bis ins Finale durchgekämpft – sogar als Spitzenreiter der ersten beiden Liga-Runden. Doch wieder folgte der Tiefschlag. Das Hinspiel gegen LDU Quito ging 0:3 verloren, im Rückspiel reichte es nur zu einem 1:0-Erfolg.

Wieder flossen Tränen, wieder jubelte der Gegner. Trotz so vieler Chancen bleibt Independiente del Valle in diesem Jahr titellos. Eine weitere Saison hat Justin Lerma noch, bevor er zu Borussia Dortmund wechselt. Ob sein Team noch einmal ganz oben mitspielen kann, muss sich erst noch zeigen.