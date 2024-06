Borussia Dortmund: Nach Final-Pleite – BVB kassiert ordentlich ab

Die Enttäuschung bei Borussia Dortmund hätte in den letzten Tagen wohl kaum größer sein können. Nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid ist für Fans und Spieler der Traum vom großen Titel geplatzt.

Doch nicht nur emotional hat der BVB in diesem Spiel viel verloren. Vor allem die Dortmunder Verantwortlichen dürften sich über eine weitaus geringere Prämie ärgern. Und dennoch kassieren sie trotz der Niederlage noch einmal richtig ab.

Borussia Dortmund: BVB macht Kasse durch Bellingham-Klausel!

Denn durch den Champions-League-Gewinn von Jude Bellingham und Real Madrid nimmt Borussia Dortmund zusätzliche Millionengelder ein. Als das Mega-Talent im vergangenen Sommer vom BVB in die spanische Hauptstadt wechselte, bauten die beiden Vereine mehrere Erfolgsprämien mit in die Ablösesumme ein.

+++ Borussia Dortmund: Deutliche Worte! Kehl haut nach CL-Pleite auf den Tisch +++

Der fixe Betrag für Bellingham betrug damals rund 103 Millionen Euro. Mithilfe einiger Bonuszahlungen kann diese Summe aber noch auf 134 Millionen ansteigen. Durch den Champions-League-Sieg ist nun ein weiterer Schritt dorthin getan. Denn wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der BVB durch den Erfolg der Madrilenen weitere 4,5 Millionen Euro einstreichen. Dies ist jedoch nicht die erste Nachzahlung aus Madrid.

Spanische Meisterschaft brachte BVB Millionenbeitrag ein

Denn schon der Gewinn der spanischen Liga brachte Borussia Dortmund rund fünf Millionen Euro extra ein. Zusätzlich kommen kleinere Zahlungen dazu, die der BVB durch die viele Spielzeit von Bellingham in dieser Saison erhalten hat. Zählt man diese Bonuszahlungen zusammen, haben die Dortmunder in der ersten Saison des Engländers in Madrid bereits über zehn Millionen Euro an Boni eingenommen.

Vertrösten dürfte man in Dortmund damit wohl niemanden. Zu groß ist die Enttäuschung über das verlorene Endspiel im Wembley. Es ist die zweite Niederlage in London nach dem Champions-League-Finale 2013 gegen die Bayern.