Borussia Dortmund: Kurioser Bellingham-Moment – plötzlich muss seine Mutter vorfahren

Das hätte auch schief gehen können. Am Freitag (6. Januar) brach Borussia Dortmund ins Trainingslager auf. Im spanischen Marbella schwitzen die Stars von Edin Terzic acht Tage in der Sonne, um für die Rückrunde fit zu werden.

Vor dem Abflug sorgte Jude Bellingham für einen kuriosen Moment. Der Youngster von Borussia Dortmund hatte das wichtigste Dokument vergessen. Seine Mutter rettete ihm und dem BVB den Tag.

Borussia Dortmund: Abreise-Probleme

28 Spieler hat Trainer Terzic für das Trainingslager nominiert. Überraschungen gab es dabei quasi keine. Der BVB setzt auf das Einspielen des A-Kaders, statt junge Nachwuchsspieler Profiluft schnuppern zu lassen.

Bevor der Flieger nach Spanien abhob, sorgte Bellingham für Aufregung. Weil sein Heimatland nicht mehr zur EU zählt, benötigt der 19-Jährige zum Reisen einen Reisepass. Blöd nur, dass er diesen am Freitagmorgen offenbar vergessen hatte.

Mama Bellingham wird zur Heldin

Und so stand Bellingham zunächst etwas konsterniert in der Wartehalle des Flughafens. Dann eilte er nach draußen. Dort fuhr seine Mutter Denise vor. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Sohn in Dortmund. Offenbar hatte sie von der Vergesslichkeit ihres Sohnes mitbekommen.

So reichte sie Bellingham mit etwas Verspätung dessen Reisepass nach und sorgte dafür, dass der Mittelfeldspieler zu seinen Teamkollegen ins Flugzeug steigen konnte. Somit kann Borussia Dortmund in voller Star-Besetzung nach Spanien reisen.

Borussia Dortmund: Auch Haller dabei

Die vermutlich größte Überraschung: Auch Sebastien Haller fliegt mit. Beim Sommer-Neuzugang war kurz nach dessen Wechsel ein Hodentumor diagnostiziert worden. Er musste zwei Operationen und eine Chemotherapie über sich ergehen lassen.

Doch jetzt scheint er wieder fit zu sein. Selbst die Hoffnung, dass er schon zum Rückrundenauftakt wieder im Kader stehen könnte, ist plötzlich da. Ein genaues Bild kann sich das Trainerteam in den kommenden Tagen unter der spanischen Sonne machen.