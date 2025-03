Borussia Dortmund: Hammer-Coup? BVB bei Mega-Juwel wohl in der Pole Position

Borussia Dortmund hat sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht, wenn es darum geht, junge Talente weiterzuentwickeln. Zahlreichen junge Spieler wie Jude Bellingham oder Erling Haaland gelang bereits über den BVB der Sprung an die Weltspitze des Fußballs.

Nun könnte sich dieses Szenario beim nächsten Jungspund anbahnen. Er zieht derzeit Interesse aus ganz Europa auf sich – und könnte nun auf einen Wechsel zu Borussia Dortmund schielen. Seinen Namen dürfte man beim BVB noch bestens kennen!

Borussia Dortmund: Bellingham will zum BVB

Achtung: Verwechslungsgefahr! Nein, nicht der ehemalige BVB-Spieler Jude Bellingham, sondern sein jüngerer Bruder Jobe könnte in Dortmund vorstellig werden. Der 19-Jährige spielt derzeit in Englands zweiter Liga beim AFC Sunderland groß auf, ist für den Tabellenvierten trotz seines jungen Alters unverzichtbar. Das ruft unter anderem Borussia Dortmund auf den Plan.

So berichtet es nun das Portal „fichajes.net“. Demnach sollen vor allem Schwarz-gelb und RB Leipzig ein Auge auf den zentralen Mittelfeldakteur geworfen haben. Bellingham, der seinen nächsten Karriereschritt wohl unbedingt in der Bundesliga machen möchte, soll jedoch einen Favoriten haben: den BVB.

Stattliche Ablöse für Bellingham

Vor allem Jude Bellingham könnte in dieser Causa zu einem wichtigen Faktor werden. Denn der 21-Jährige, inzwischen in Diensten von Real Madrid, hatte zuvor beim BVB eine steile Entwicklung hingelegt. Seine guten Erfahrungen in Dortmund könnten für Schwarz-gelb nun Gold wert sein. Demnach sei Jobe Bellingham von der Idee angetan, denselben Karriereweg wie Jude einzuschlagen.

Eine mögliche Ablösesumme für den Youngster soll sich diversen Medienberichten zufolge im Bereich der 20 Millionen Euro bewegen. Eine stattliche, aber nicht unfinanzierbare Summe für Borussia Dortmund. Möglicherweise könnte dieser Betrag aber auch nochmal ansteigen, sollte Sunderland in die Premier League aufsteigen.