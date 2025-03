Borussia Dortmund: Abgang verkündet – ER verlässt den BVB im Sommer

Erst vor knapp zwei Jahren war er zu Borussia Dortmund gewechselt, ist in dieser Zeit zu einer festen Größe der Zweitvertretung geworden. Mittlerweile ist Franz Roggow sogar Führungsspieler und Kapitän der U23. Doch nun steht fest: Die verbleibenden Drittligapartien werden seine (vorerst) letzten für Schwarz-Gelb sein.

Wie Borussia Dortmund am Mittwoch (5. März) bekannt gegeben hat, wird Roggow nach der laufenden Saison weiterziehen. Ein ambitionierter Zweitligist hat sich die Dienste des Defensiv-Allrounders gesichert und damit die Konkurrenz ausgestochen.

Borussia Dortmund: U23 verliert Leistungsträger

Von 26 Drittligapartien in dieser Saison stand Roggow 24 Mal in der Startelf. Beide Partien, in denen er fehlte, verpasste er aufgrund einer Gelbsperre. Er ist einer der großen Leistungsträger der Zweitvertretung des BVB, avancierte im Laufe der Spielzeit zum Kopf der Mannschaft.

Doch am Ende der Saison werden sich die Wege trennen – Roggow wechselt zu Hannover 96, wie nun bekannt wurde. „Franz war einer der begehrtesten jungen Spieler auf dem Markt, von daher sind wir sehr froh, ihn für uns gewonnen zu haben. Seine Stammposition liegt auf der Sechs oder Acht, er ist taktisch und technisch extrem gut ausgebildet und verfügt über ausgeprägte strategische Fähigkeiten“, erklärte Marcus Mann, Sportdirektor von Hannover 96.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich wirklich überzeugt haben. Darin habe ich das Gefühl gewonnen, dass Hannover 96 der richtige nächste Schritt für mich ist“, so Roggow selbst. Der 21-Jährige wird in der kommenden Saison also mindestens eine Liga höher spielen. Hannover steckt derzeit noch mitten im Aufstiegskampf der zweiten Bundesliga.

Hannover 96 sticht Hertha aus

In den vergangenen Wochen kursierten bereits mehrere Gerüchte rund um den BVB-Youngster. Lange galt Hertha BSC Berlin als großer Favorit auf eine Roggow-Verpflichtung. Der Linksfuß war bereits vor Ort und verhandelte mit der „Alten Dame“. Letztlich entschied er sich aber für einen Wechsel in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Bis zum Sommer heißt sein großes Ziel: Klassenerhalt mit der U23. Die Zweitvertretung des BVB ist in den letzten Wochen wieder mehr und mehr in den Abstiegskampf gerutscht und hat derzeit nur drei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. So würde er sich wohl liebend gerne mit der Ligarettung verabschieden.