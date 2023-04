Borussia Dortmund: Leihspieler kommt weiter nicht zum Zug – droht ein dickes Karriereloch?

Er ist jung, ein selbstbewusster Offensivspieler und aus dem Nachwuchs von Manchester City, der zu Borussia Dortmund wechselt. Viele BVB-Fans haben sofort Jadon Sancho im Kopf, der sich bei der Borussia zu einem Starspieler entwickelte.

Ähnliche Hoffnungen hatten die Anhänger, als Borussia Dortmund im vergangenen Sommer Jayden Braaf vom englischen Spitzenklub verpflichtete. Doch das erste Halbjahr bei den Schwarzgelben verlief für den Niederländer alles andere als gut, weshalb er im Winter nach Italien verliehen wurde. Allerdings sieht es auch da nicht gut aus für das Mega-Talent.

Borussia Dortmund: Sancho-Nachfolge? Wohl eher Flop

Bei den Fans lief das Wasser im Mund zusammen, als Borussia Dortmund die Verpflichtung von Jayden Braaf verkündete. Noch bevor er sein erstes Spiel im BVB-Trikot absolvierte, waren die Anhänger der Schwarzgelben voller Vorfreude. Schließlich ähnelt der Offensivspieler sehr seinem „Vorgänger“ Jadon Sancho. Beide kommen aus der Jugend von Manchester City und sind torgefährlich auf den Flügeln unterwegs.

Während Sancho einschlug wie eine Bombe, enttäuschte Braaf in den ersten sechs Monaten allerdings auf ganzer Linie. Die Hoffnungen, einen ähnlichen Senkrechtstarter an Land gezogen zu haben, wurden bislang nicht erfüllt. Das niederländische Talent stand bisher noch nicht einmal im Profikader, spielte nur bei der U23 in der 3. Liga. Das hatte der Revierklub aber auch so geplant.

Braaf sollte über die BVB-Reserve an die Profis herangeführt werden. Schließlich kam er mit einer schweren Knieverletzung bei Borussia Dortmund an. Allerdings lief alles nicht so, wie es sich die Dortmunder erhofft haben. Im Winter einigten sich dann alle Parteien auf eine Leihe nach Italien zu Hellas Verona, wo der Youngster auf Torejagd gehen und viel Spielpraxis sammeln soll.

Braaf kommt weiter nicht zum Zug

Jedoch sieht es auch beim italienischen Traditionsverein nicht sonderlich gut aus für die Leihgabe von Borussia Dortmund. In 12 möglichen Spielen bestritt Braaf nur vier Partien, in denen ihm dann auch nicht mal ein Tor gelang.

Der niederländische Junioren-Nationalspieler sitzt die meisten Begegnungen lediglich auf der Bank und muss zusehen, wie sein Leihklub Woche für Woche dem Abstieg immer näherkommt. Derzeit liegt Verona auf den 18. Tabellenplatz und hat drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Ob Braaf in den restlichen Saisonspielen zum Einsatz kommen wird, wird sich zeigen. Allzu gut sieht es allerdings nicht aus. Wie es dann im Sommer weiter geht, ist ebenfalls unklar. Möglich wäre auch eine weitere Leihe. Denn zu den Profis der Schwarzgelben ist es noch langer Weg für das hoffnungsvolle Talent.