Borussia Dortmund: Ausgerechnet er steht bei Manchester United vor dem Absprung – wegen Sancho?

Borussia Dortmund, Jadon Sancho und Manchester United: Dieses Trio beherrscht seit Monaten den Transfermarkt. Jede Entscheidung die Manchester United trifft, könnte ein Hinweis darauf sein, ob es in Sachen Sancho ernst wird.

Jetzt steht bei den „Red Devils“ ein Eingewächs vor dem Absprung. Besonders brisant: Der 27-Jährige spielt eigentlich auf derselben Position wie Sancho. Ein weiteres Argument für seinen Abgang bei Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Wechselt Lingard in die Bundesliga?

Jesse Lingard ist ein wahres Urgestein bei Manchester United. Seit seinen frühsten Tagen schnürt er seine Fußballschuhe im Old Trafford. 2008 trat er der Jugendakademie bei, durchlief fortan alle Juniorenmannschaften und setzte sich nach einigen Leihen bei den Profis seines Heimatvereins durch.

Lingard im Einsatz für ManUnited – ein zuletzt seltenes Bild. Foto: imago images/PA Images

Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Wie die „Sunday Times“ berichtet, sollen sich die Verantwortlichen dazu entschlossen haben Lingard in diesem Sommer zu verkaufen. Der Vertrag des Flügelstürmers läuft noch bis 2021. So soll immerhin noch eine Ablöse erzielt werden. Außerdem würde man sich sein Gehalt von wöchentlichen 110.000 Euro sparen.

Diese Wechsel bei Borussia Dortmund sind schon fix:

Zugänge:

Jude Bellingham

Thomas Meunier

Jude Bellingham Thomas Meunier Abgänge:

Ömer Toprak

Mario Götze

André Schürrle

Achraf Hakimi

Leonardo Balerdi

Als möglichen Abnehmer bringt das Blatt neben dem AS Rom auch BVB-Konkurrent Borussia Mönchengladbach ins Spiel. Lingard selbst soll allerdings gar nicht begeistert davon sein, seine Heimat zu verlassen. Mit Blick auf die im August stattfindende Europa League will er sich bei seinem Trainer Ole Solskjaer noch einmal beweisen.

Ob das gelingt, ist jedoch fraglich. Lingard spielt schon länger keine tragende Rolle mehr. Sein letzter Einsatz von Beginn an datiert vom 1. Januar bei der 0:2-Niederlage gegen Arsenal London. Für den größten Teil der Rückrunde kam er nicht mal zum Einsatz oder stand erst gar nicht im Kader.

Wann fällt eine Entscheidung bei Sancho?

Auf der rechten Außenbahn könnte Lingard bei einem Abgang Platz machen für Jadon Sancho. Dieser fühlt sich auf derselben Position zu Hause. Beide kennen sich sogar aus der Nationalmannschaft und sind ziemlich gute Freunde. Eine Entscheidung um den Senkrechtstarter von Borussia Dortmund wird bis zum 10. August erwartet.

Dann fliegt der BVB ins Trainingslager in die Schweiz. Die klare Ansage: Kommt Sancho mit, bleibt er auch in Dortmund. Alle weiteren News, Gerüchte und Informationen rund um Jadon Sancho und Manchester United findest du hier in unserem Newsblog >> (mh)