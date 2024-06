Borussia Dortmund: Hummels-Nachfolger? ER wäre ablösefrei zu haben

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Borussia Dortmund in diesem Sommer nach einem neuen Innenverteidiger umschauen muss. Auch wenn Mats Hummels nach eigenen Angaben keine Entscheidung getroffen hat, läuft vieles auf einen Abgang hinaus.

Damit steht Borussia Dortmund im Sommer wohl vor der schweren Aufgabe einen Ersatz für Mats Hummels zu finden. DER WESTEN hat sich auf dem Transfermarkt umgeschaut und ist fündig geworden. In Spanien könnte sich für den BVB eine spannende Gelegenheit ergeben.

Borussia Dortmund: Hummels wohl weg – wer wird sein Ersatz?

„Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich komisch an, es nicht zu wissen. Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden“, sagte Mats Hummels nach dem verlorenen Champions-League-Finale im ZDF über seine Zukunft. Mehreren Medienberichten zufolge geht die Tendenz allerdings klar in Richtung Abgang. Grund dafür sollen unter anderem die Spannungen zwischen Trainer Edin Terzic und Hummels sein.

Sollte Hummels wirklich gehen, braucht der BVB dringend einen Ersatz. Verteidiger aus dem oberen Regal und zu bezahlbaren Preisen sind allerdings rar gesät. In Spanien könnte sich für den BVB allerdings eine vielversprechende Möglichkeit auftun.

ER wäre ein echtes Schnäppchen

Mario Hermoso ist 28 Jahre alt und Innenverteidiger – und er ist in diesem Sommer ablösefrei zu haben. Sein Vertrag bei Atletico Madrid läuft Ende Juni aus und er wird ihn nicht verlängern. Der Spanier strebt einen Wechsel an – vermutlich ins Ausland.

Hermoso bringt enorm viel Erfahrung mit. Er kommt auf 185 Spiele in der ersten spanischen Liga und stand schon 29 Mal in der Champions League auf dem Platz. Der 28-Jährige ist in Madrid geboren, durchlief die Nachwuchsakademie von Real Madrid und wechselte 2019 für 25 Millionen Euro von Espanyol Barcelona zu Atletico Madrid. In der Champions League traf er im April noch mit Atletico auf den BVB, bereitete dabei den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Madrilenen vor.

Mit Hermoso könnte Borussia Dortmund einen echten Transfer-Coup landen. Allerdings gibt es schon große Konkurrenz – vor allem aus Italien. Der SSC Neapel, Inter Mailand und die AS Rom werden mit ihm in Verbindung gebracht.