Borussia Dortmund: Hummels haut wütend auf den Tisch – „Muss man vielleicht mal überdenken“

Mats Hummels ist dafür bekannt, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Das macht der Star von Borussia Dortmund vor allem häufig in den sozialen Netzwerken.

Bei einem Thema hat sich der Routinier von Borussia Dortmund jetzt besonders aufgeregt. Es ist eine Regel, die wohl weder Spieler, Fans, Trainer noch die Schiedsrichter richtig verstehen.

Borussia Dortmund: Hummels haut wütend auf den Tisch

Was war passiert? Bei den beiden Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Heidenheim – Werder Bremen (4:2) und SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach (3:3) gab es zwei Elfmeterszenen. Der Profi von Borussia Dortmund regte auf X (ehemals Twitter) eine Diskussion über die Hand-Regel an.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star unverzichtbar – muss der BVB jetzt handeln?

„Nach den beiden Sonntagsspielen heute muss man vielleicht mal überdenken, ob eine Berührung mit der Hand unbedingt auch ein ,Handspiel‘ sein muss. Für mich sind das beides keine Situationen, die mit Elfmeter bestraft werden dürfen“, schrieb der 34-Jährige.

Völlig richtig sei hingegen „der Elfmeter für Heidenheim zum 1:0″, betonte Hummels. Heidenheim geht durch einen Handelfmeter in Führung. Bremens Jung hatte in der Mauer den Ball mit dem Ellenbogen abgefälscht. Beim zweiten Elfmeter touchiert Heidenheims Traore den Ball nur leicht mit den Fingerspitzen. Doch die Kugel verändert noch einmal die Richtung und dennoch gab es dafür Elfmeter.

Schiedsrichter Ittrich meldet sich zu Wort

Besonders bitter war es beim SV Darmstadt. Nach einem Gladbach-Konter berührt Darmstadts Abwehrspieler Maglica den Ball mit der Hand, beim Versuch den Körperkontakt mit Gladbachs Cvancara zu suchen. Die Szene ist schon deutlich strittiger. Dazu sah Maglica auch noch die Rote Karte. Der Star von Borussia Dortmund: „Für mich sind das beides keine Situationen, die mit Elfmeter bestraft werden dürfen.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dessen Aussagen sich Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich zu Wort meldete. „Lieber Mats Hummels, ich verstehe dich total“, fing Ittrich an, der die Sonntagspartie zwischen Bremen und Heidenheim geleitet hatte. „Aber das spielt regeltechnisch keine Rolle. Hinspringen in TW-Manier und nur touchieren? Die Kriterien Absicht und unnatürliche Vergrößerung sind klar zu definieren. Daher bin ich mit meinen Elferpfiff im Nachhinein auch nicht zufrieden“, gab Ittrich weiter an.

Mehr News für dich:

Die Hand-Regel wird die Fußballwelt auch weiterhin verärgern. Ob die Verbände irgendwann vielleicht eine Lösung finden, die allen gefallen wird?