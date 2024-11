Borussia Dortmund: Star-Rückkehr! Aber wie lange macht der BVB das noch mit?

Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres. Bei Borussia Dortmund zeichnet sich wieder einmal das Comeback von Giovanni Reyna ab. Der Mittelfeldspieler fehlte in den vergangenen Wochen wegen einer Leistenzerrung.

Jetzt muss er sich einmal mehr zurück ins Training und dann in die Mannschaft von Borussia Dortmund kämpfen. Nichts würden ihm die Fans sehnlicher wünschen, als dass der hoch veranlagte Offensiv-Mann endlich zündet. Gleichzeitig stellen sie sich die Frage: Wie lange macht der BVB das noch mit?

Borussia Dortmund: Unfassbare Krankenakte

Ein Blick in Reynas Krankenakte offenbart, wie schlimm der US-Amerikaner in jungen Jahren bereits von Ausfällen geplagt war und aktuell mal wieder ist. Seit er 2019 in Dortmund aufgeschlagen ist, stehen mittlerweile schon 82 verpasste Spiele durch Verletzungen in seiner Vita.

Auch der Auszug der Verletzungen ist ellenlang. Leistenzerrung, Fissur des Wadenbeins, Oberschenkelverletzung, Muskelverletzung – für den 22-Jährigen kam es knüppeldick. Jetzt, so hofft man bei Borussia Dortmund, kann er endlich wieder dauerhaft gesund bleiben.

Comeback gegen Freiburg?

Wie die „Bild“ berichtet, sei Reyna in der Länderspielpause wieder ins Training der Schwarz-Gelben eingestiegen. Demnach sei geplant, dass er wie auch Waldemar Anton und Julien Duranville gegen den SC Freiburg wieder im Kader stehe. Ob es für einen Einsatz reicht, bleibt allerdings abzuwarten.

Die bisherige Saisonbilanz ist für Reyna mega-mau. Lediglich neun Minuten bekam er am ersten Spieltag gegen Frankfurt. Gegen Werder Bremen saß er 90 Minuten auf der Bank – seitdem fehlte er mit einer hartnäckigen Verletzung.

Borussia Dortmund: Vielleicht die letzte Chance

Unlängst stellt man sich mittlerweile die Frage, wie es für Reyna in Dortmund weitergeht. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Unbestritten verfügt er über außergewöhnliche Fähigkeiten. Doch weil er so oft fehlt und dann erst wieder in den Spielfluss kommen muss, sind diese zuletzt nur selten zu sehen gewesen.

Vergangene Rückrunde war Borussia Dortmund zudem schon so weit, dass man ihn nach England auslieh. Zugutekommen könnte Reyna, dass beim BVB derzeit noch viele andere Profis verletzt fehlen und er dadurch direkt Spielzeit bekommt. Es könnte die letzte Chance sein, sich zu beweisen und fit zu bleiben – sonst dürften schon bald Verkaufsgerüchte die Runde machen.