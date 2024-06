Borussia Dortmund: BVB-Star erlebt heftiges Desaster – jetzt droht das Aus

Was für eine Ohrfeige! Während hierzulande die Europameisterschaft alle Fußball-Fans in Atem hält, wird auch in Amerika gespielt. Die Copa America, eigentlich das EM-Pendant für Südamerika, finden in diesem Jahr in den USA statt. Mit von der Partie ist dadurch auch Giovanni Reyna von Borussia Dortmund.

Für die Copa ist es nichts Ungewöhnliches, dass Teams von außerhalb teilnehmen. Noch dazu dient das Turnier als Generalprobe für die WM 2026, bei der die USA Co-Gastgeber sind. Das Team um Giovanni Reyna will sich also erfolgreich präsentieren. Doch der Spieler von Borussia Dortmund erlebt jetzt eine heftige Blamage.

Borussia Dortmund: Reyna muss zittern

Für das Offensiv-Juwel war es wahrlich keine einfache Saison. Den Auftakt verpasste er verletzungsbedingt, anschließend kam er in Dortmund kaum zum Einsatz. Im Winter lieh ihn der Verein nach England aus – ein Experiment, das scheiterte (hier mehr dazu erfahren). In der Nationalmannschaft wollte er jetzt Selbstvertrauen tanken.

Stattdessen droht aber die ultimative Blamage. Nachdem sich die USA im ersten Spiel standesgemäß mit 2:0 gegen Bolivien durchgesetzt hatte, folgte im zweiten Spiel die große Ernüchterung. Eine 1:2-Niederlage gegen Panama könnte das Abenteuer früh beenden.

Peinliche Niederlage

Mit dem Spieler von Borussia Dortmund in der Startelf erlebten die USA eine Achterbahn-Fahrt. Bereits nach 18 Minuten kassierte Timothy Weah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Kurz darauf gingen die Amerikaner dennoch in Führung. Das 1:0 hielt allerdings nicht lange, Panama glich aus. Die Entscheidung fiel in der 83. Minute: Jose Fajardo erzielte den umjubelten Siegtreffer.

In der Tabelle der Gruppe C sind beide Nationen jetzt punktgleich. Lediglich das Torverhältnis hält die USA derzeit auf dem 2. Platz, der für das Viertelfinale qualifiziert. Allerdings: Im letzten Spiel geht es gegen Uruguay, das Bolivien 5:0 abfertigte. Verliert die USA erneut, droht das vorzeitige Ausscheiden beim Heim-Turnier.

Borussia Dortmund: Wie geht es für Reyna weiter

Reyna musste in der Halbzeit gegen Panama im Übrigen in der Halbzeit vom Platz. Wie es für ihn sowohl bei der Copa als auch danach beim BVB weitergeht, bleibt abzuwarten. Dortmund hatte im Winter seinen Vertrag zwar noch verlängert, doch richtig beweisen konnte er sich bei seiner Leihe nicht. Vielleicht hilft ihm aber der Trainerwechsel zu Nuri Sahin.