Borussia Dortmund vor Spieler-Beben? Profis könnten Reißaus nehmen

Es rumort bei Borussia Dortmund. Seit Wochen zeigt die Mannschaft zwei Gesichter. Einem Erfolg in der Champions League folgt quasi mit Gewissheit ein Dämpfer in der Bundesliga (so wie in Augsburg). Aber nicht nur das: Jetzt beginnen auch Diskussionen um Spieler.

Einige Profis sind bei Borussia Dortmund außer Form oder kommen unter Edin Terzic nicht zum Zug. Konkret betroffen ist aktuell ein BVB-Quartett. Kommt es zum großen Spieler-Beben beim BVB?

Borussia Dortmund: Vom Helden zum Buhmann?

Ganz oben auf der Liste von unzufriedenen Spielern soll Donyell Malen stehen. So berichtet es „Sky“. Noch am Anfang der Saison war der Niederländer der gefeierte Held in Dortmund. Als es eh schon nicht lief, sorgte er gegen Köln und Bochum mit seinen Toren immerhin für Punkte. Seitdem ist der Abfall jedoch groß.

+++ BVB vor Juwel-Coup! Er soll der erste Winter-Deal werden +++

In vier Spielen in Folge stand er nicht in der Startelf. Ein deutlicher Wink, immerhin handelte es sich dabei um die Spitzenspiele gegen Stuttgart, Gladbach, Leverkusen und Leipzig. Erst gegen Augsburg durfte er wieder von Beginn an ran – und traf prompt.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

An seiner Unzufriedenheit bei Borussia Dortmund dürfte sich allerdings erst etwas ändern, wenn er wieder regelmäßig in der Startelf steht. Andernfalls, so sagt „Sky“, stehen die Chancen auf eine Trennung im Sommer sehr hoch.

Edel-Joker ohne Platz

Konkreter im Winter könnte es schon bei Gio Reyna werden. Der US-Amerikaner ist Dortmunds Edel-Joker. Oft von Verletzungen geplagt, will man beim BVB jetzt offenbar sehr, sehr langsam mit ihm umgehen. Die Folge: Bisher stand er nur einmal in der Startelf, kommt sonst nur von der Bank.

Reyna wechselte jüngst seine Beraterfirma, er weiß um die jetzt wichtige Phase für seine Karriere. Ein Wechsel im Winter sei dem Bericht zufolge durchaus ein Thema – wenn auch nur in Form einer Leihe. Aber auch das könnte für die Rückrunde schon helfen.

Borussia Dortmund: Stars mit Fragezeichen

Und dann sind da auch noch Sebastien Haller und Niklas Süle, die beiden ihren Ansprüchen hinterherhecheln. Beide sind auf ihrer Position nur noch Nummer 3. Bei Haller gebe es Zweifel, ob er nochmal Top-Niveau erreichen könne. In der Rückrunde bekommt er nochmal die Chance, das zu beweisen – sonst könnte es im Sommer einen Wechsel geben.

Weitere Nachrichten für dich:

In Süle sehen die Bosse hingegen weiter einen Führungsspieler der Zukunft. Auch er selbst will sich bei Borussia Dortmund durchbeißen. Ein Wechsel ist daher aktuell wohl kein Thema.