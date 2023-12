Borussia Dortmund vor Juwel-Coup! Er soll der erste Winter-Deal werden

Das für Borussia Dortmund so wichtige Winter-Transferfenster steht unmittelbar bevor. Mit der sportlich schwierigen Situation im Rücken werden es für die BVB-Bosse um Sportdirektor Sebastian Kehl turbulente Wochen. Schwarz-Gelb möchte auf mehreren Positionen aktiv werden.

Neben den großen Schwachstellen in der Defensive steht für Borussia Dortmund auch im Vordergrund, wieder junge Talente für den Verein zu begeistern und in den Ruhrpott zu lotsen. Da haben Kehl und Co. vor allem einen jungen Franzosen im Blick.

Borussia Dortmund: PSG-Youngster im BVB-Visier

Dan-Axel Zagdaou, Thomas Meunier, Soumaila Coulibaly und Abdoulaye Kamara – all diese Spieler verpflichtete der BVB von Paris Saint-Germain in den letzten Jahren. Wirklich überzeugt hat keiner der Vier. Dennoch möchten Kehl und Co. nun wohl erneut beim französischen Top-Klub zuschlagen. In diesem Fall geht es jedoch nicht um einen Defensiv-Akteur, sondern um ein junges Offensiv-Juwel.

Laut der französischen Tageszeitung „L’Equipe“ hat Schwarz-Gelb großes Interesse an Senny Mayulu. Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente seines Landes, trainierte schon bei den PSG-Profis mit und ist bei der U19 ein enorm wichtiger Spieler.

Der Vertrag von Mayulu läuft im Sommer aus, wäre nach der Saison also ablösefrei zu haben. Eine Vertragsverlängerung bei Paris scheint derzeit noch nicht in Sicht. Die Dortmunder würden die Verpflichtung allerdings gerne schon in den nächsten Wochen klarmachen.

Bald in Schwarz-Gelb auf dem Rasen? Der BVB soll großes Interesse an PSG-Juwel Senny Mayulu haben. Foto: IMAGO/Sportimage

Transfer-Coup nach einigen Rückschlägen?

In den vergangenen Monaten musste der BVB bei großen Talenten oft den Kürzeren ziehen. Viele vielversprechende Talente entschieden sich zuletzt gegen einen Wechsel zu den Westfalen. Mit dem Transfer von Mayulu würde man mal wieder ein Zeichen an die Konkurrenz senden.

Dazu bekäme man einen aufregenden Spieler, dem viele Experten eine große Zukunft prognostizieren. Allerdings sollen auch einige andere europäische Klubs ein Auge auf Mayulu geworfen haben – mit einem Transfer sollten sich die BVB-Bosse also ranhalten.