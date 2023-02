Borussia Dortmund – FC Chelsea: BVB-Fans sorgen vor Anpfiff für Gänsehaut – „Unfassbar geil“

K.o.-Phase in der Champions League, Flutlicht, Heimspiel: Die Fans fieberten tagelang der Partie Borussia Dortmund – FC Chelsea hinterher.

Vor Beginn des Spiels Borussia Dortmund – FC Chelsea sorgten die BVB-Fans dann für einen Gänsehaut-Moment. Mit einer Mega-Choreo wurden die beiden Teams auf das Spielfeld begrüßt.

Borussia Dortmund – FC Chelsea: Mega-Choreo von BVB-Fans

In der Vergangenheit zeigten sich die BVB-Ultras besonders kreativ, wenn es darum ging, ihre Mannschaft in einem Top-Spiel zu motivieren. So war es auch bei Borussia Dortmund – FC Chelsea der Fall.

Als die Spieler den Platz betraten, schauten alle 22 auf die gigantische „Gelbe Wand“, die eine beeindruckende Chorographie präsentierte. „Und jedes Mal war es wert an Deiner Seite zu steh’n. Die Reise wird für immer weitergeh’n“, heißt es auf einem XXL-Plakat.

Passend dazu ist ein BVB-Fan abgebildet, der auf die Erde blickt, die mit schwarzgelben Farben umringt wird. In den sozialen Medien sorgt die Choreo für Gänsehaut.

„Einfach nur wunderschön“

„Ist das geil! Die BVB-Ultras machen mit Abstand die besten Choreos“, „Wow, einfach nur wunderschön“ und „Ohne Worte. Ich finde das einfach unfassbar geil“, heißt es unter anderem in den Kommentaren auf Twitter.

Weitere Reaktionen:

„Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. So eine tolle Choreo.“

„Die nächste geile Choreographie von uns. Das sollte hoffentlich motivieren.“

„Wunderschön.“

„Was für ein Klub! Was für Fans!“

„Klasse. Die besten Fans der Welt!“

Spätestens dann sollte auch der letzte Zuschauer bei Borussia Dortmund – FC Chelsea heiß auf die Partie geworden sein. Dem BVB-Team dürfte das sicherlich auch noch ein bisschen Motivation im Achtelfinal-Hinspiel gegen den englischen Traditionsverein gegeben haben.

