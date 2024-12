Borussia Dortmund – FC Barcelona: UEFA verkündet Entscheidung – BVB muss gewarnt sein

Erst die Bayern, jetzt Barca. Beim BVB steht ein Heimspiel-Highlight nach dem anderen an. Eine Entscheidung ist nun bereits gefallen. Die UEFA hat den Schiedsrichter für Borussia Dortmund – FC Barcelona angesetzt.

Zum dritten Mal pfeift Francois Letexier ein BVB-Spiel. Unter ihm ist die schwarzgelbe Bilanz makellos. Und trotzdem ist bei Borussia Dortmund – FC Barcelona Vorsicht geboten. Zumindest, wenn man die Partie zu elft beenden will.

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Droht der nächste Platzverweis?

Ein 5:0 gegen Besiktas Istanbul in 2021, ein Jahr später ein 3:0 gegen den FC Kopenhagen. In beiden Spielen unter der Leitung von Letexier hat der BVB einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Beim bitteren Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) war er vierter Offizieller. Nun folgt das dritte Spiel als Chef-Schiri. Wieder vor heimischer Kulisse. Und Dortmund sollte gewarnt sein.

Der FIFA-Referee aus Frankreich hat in dieser Saison die roten Karten locker sitzen. Elfmal pfiff er bislang ein Pflichtspiel, stellte dabei bereits dreimal einen Spieler vom Feld. Auch schon in der Champions League, wo er Torwart Michele Di Greogrio von Juventus Turin in Leipzig vorzeitig duschen schickte.

BVB – FCB: Letexier hat die Karten locker sitzen

Und auch der BVB ist in dieser Saison rot-anfällig. Mit Nico Schlotterbeck, Almugera Kabar und Emre Can flogen bereits drei Borussen vom Platz. Letexier und Dortmund – das könnte eine explosive Mischung sein. Bei Borussia Dortmund – FC Barcelona sollte man deshalb gewarnt sein.

Assistieren werden dem 35-Jährigen erneut seine beiden Landsmänner Mehdi Rahmouni und Cyril Mugnier. Als Video-Schiedsrichter dient beim Topspiel am Mittwochabend (21 Uhr) Dennis Higler aus den Niederlanden. Auch er war in dieser Saison in 26 Spielen als VAR bereits an sechs Platzverweisen beteiligt.