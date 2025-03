Borussia Dortmund – FC Augsburg: Sorgen um BVB-Star werden immer größer – Kovac hat wieder schlechte Nachrichten

Der BVB will seine Mini-Ungeschlagen-Serie auch im Spiel Borussia Dortmund – FC Augsburg fortsetzen. Seit vier Pflichtspielen ist die Mannschaft von Niko Kovac ohne Niederlage, konnte sich so zuletzt dank schwächelnder Konkurrenz sogar ein wenig an die internationalen Plätze heranpirschen.

Kurz vor dem Duell Borussia Dortmund – FC Augsburg erreichen den BVB allerdings schlechte Nachrichten. Nach dem Ausfall von Daniel Svensson wird der nächste Spieler gegen die Fuggerstädter aussetzen müssen – er kommt bei Schwarz-Gelb einfach nicht in Fahrt.

Borussia Dortmund – FC Augsburg: Chukwuemeka fällt erneut aus

Gerade einmal 40 Pflichtspielminuten hat Carney Chukwuemeka seit seiner Ankunft Anfang Februar im Dortmunder Trikot absolviert. Die Chelsea-Leihgabe schleppt sich von Wehwehchen zu Wehwehchen, musste so zuletzt auch im Champions-League-Achtelfinale gegen Lille aussetzen. Auf einer Pressekonferenz verkündete BVB-Trainer Kovac nun die nächste bittere Kunde.

Demnach wird der 21-Jährige auch gegen Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Chukwuemekas Verletzung scheint zwar nicht allzu gravierend zu sein, allerdings signalisierte der zentrale Mittelfeldspieler im Dortmunder Abschlusstraining am Freitag (7. März), dass ein Einsatz gegen den FCA wohl noch zu früh käme.

Kann sich Chukwuemeka noch empfehlen?

Angesichts der jüngsten Verletzungsmisere der Rückrunden-Leihgabe könnten beim BVB die ersten Fragen aufkommen, ob Chukwuemeka in seiner kurzen Zeit in Dortmund überhaupt richtig zum Zug kommt. Sollte Schwarz-Gelb in der kommenden Woche aus der Champions League ausscheiden, bleiben dem Engländer gerade einmal neun Bundesligaspiele, um sich nachhaltig zu empfehlen.

Dass der BVB die im Leihvertrag verankerte Kaufoption von kolportierten 35 Millionen Euro für Chukwuemeka ziehen wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich. Das hochveranlagte Talent könnte sich letztendlich als Flop-Transfer entpuppen.