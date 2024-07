BVB-Star nach EM heiß begehrt – lässt Dortmund IHN wirklich ziehen?

Borussia Dortmund ist aktuell auf Einkaufstour: Waldemar Anton ist schon da und mit Serhou Guirassy, Pascal Groß und Rayan Cherki werden drei weitere Neuzugänge in den nächsten Tagen beim BVB erwartet.

In Sachen Abgänge war es bislang ruhig beim BVB, doch jetzt könnte Schwung reinkommen: Nach dem es zuletzt Gerüchte um Karim Adeyemi und Donyell Malen gab, steht nun auch ein Abgang von Emre Can im Raum. Der Kapitän könnte nach Italien zurückkehren.

Borussia Dortmund: Can vor Rückkehr nach Italien?

Emre Can zählte zu den Überraschungen der Europameisterschaft. Völlig überraschend wurde er doch noch in den Kader für die EM 2024 berufen. Nach dem Ausfall von Aleksandr Pavlovic entschied sich Bundestrainer Julian Nagelsmann für den Kapitän des BVB – und setzte ihn auch gleich ein.

Im ersten Gruppenspiel gegen Schottland wurde Can eingewechselt und erzielte einen Treffer. Im EM-Viertelfinale gegen Spanien stand der BVB-Star dann sogar völlig überraschend in der Startelf. Mit diesen Auftritten dürfte er sich auch wieder auf die Zettel einiger Klubs gespielt haben.

Laut „Bild“ habe der SSC Neapel jetzt sogar konkretes Interesse an Can angemeldet. Demnach sei der Trainer Antonio Conte angetan von dem 30-Jährigen. Für Can wäre es eine Rückkehr, denn er spielte schon von 2018 bis 2020 für Juventus Turin, kennt die Liga also bestens.

BVB bei Can gesprächsbereit

Und bei Borussia Dortmund soll man laut dem Bericht sogar gesprächsbereit sein. Rund 10 bis 15 Millionen Euro Ablöse rufe der BVB auf. Obwohl Ex-Trainer Edin Terzic ihm im vergangenen Sommer das Kapitänsamt übertrug, gilt er beim BVB nicht als unumstritten. Hinzu kommt, dass mit Pascal Groß aktuell ein zentraler Mittelfeldspieler kurz vor einem Wechsel nach Dortmund steht. Ein Can-Abgang erscheint durchaus realistisch.