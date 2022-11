Borussia Dortmund: Terzic voller Vorfreude – „Gefühlt lauter Neuzugänge“

Rang sechs nach 15 Spieltagen – damit dürften die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund wahrlich nicht zufrieden sein. Ein Grund für die bisher durchwachsene Saison sind die vielen Verletzungen im Kader der Dortmunder. Doch für BVB-Trainer Edin Terzic gibt es jetzt einen Grund zur Freude.

Denn zahlreiche Langzeitverletzte werden wohl wieder ab Januar zur Mannschaft zurückkehren – und damit auch die Qualität und der Konkurrenzkampf! „Von diesen Langzeit-Ausfällen hatten wir zu viele“, erklärt Terzic gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

Borussia Dortmund: Reus, Meunier und Co. bald wieder dabei

„So viele Spieler kommen nach ihren Verletzungen zurück und stehen uns im Januar wieder voll zur Verfügung. Für uns sind sie gefühlt lauter Neuzugänge“, freut sich Terzic. Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Thomas Meunier, Marius Wolf oder Mateu Morey – sie alle stehen in den Startlöchern, um ihr Comeback auf dem Platz zu feiern.

Zahlreiche „Neuzugänge“ aus den eigenen Reihen also. Doch wird der BVB trotzdem im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen? Ausschließen will der BVB-Coach das nicht. „Selbstverständlich schauen wir uns an, was passiert“, erklärt der 40-Jährige, „aber für uns sehe ich keine großen Aktivitäten auf dem Transfermarkt kommen, auch insgesamt in Europa nicht.“

Borussia Dortmund: Terzic spricht über Sommer-Transfers

Doch die Weltmeisterschaft dauert noch ein bisschen – und wie sich die Lage nach dem Turnier verändert, bleibt abzuwarten. Vor allem Corona hat bei vielen Vereinen ein großes Loch in die Transfer-Kasse gerissen. 2023 laufen zahlreiche Verträge aus, weil sie in der unsicheren Corona-Zeit nicht verlängert wurden. Edin Terzic gegenüber den „Ruhrnachrichten“: „Es gibt im nächsten Sommer viele ablösefreie Spieler, vielleicht kommt da etwas in Bewegung.“