Borussia Dortmund: Eklatante Schwäche! Kann Terzic den BVB hier umkrempeln?

Mit 20 Treffern nach 12 Spielen befindet sich Borussia Dortmund im Ligadurchschnitt –nur der FC Bayern München lässt es in der Bundesliga mit 38 Toren so richtig krachen. In der Offensive besteht beim BVB also durchaus noch Nachholbedarf.

Ein Wert wird die Fans von Borussia Dortmund aber wohl ungläubig zurücklassen. Der BVB hat in der laufenden Saison noch kein einziges Tor nach einer Ecke erzielt – und dabei bekommt Dortmund so viele Ecken wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga.

Borussia Dortmund: Eckentore? Fehlanzeige

80 Ecken in 12 Spielen bekam der BVB allein in der Bundesliga zugesprochen – der Spitzenwert in der Liga. Ein Tor nach einem Eckball erzielte der BVB aber nie. Das 2:0 von Raphael Guerreiro beim 2:3 gegen Werder Bremen resultierte lediglich im Anschluss an eine Ecke, gleiches gilt auch für den Treffer von Bellingham gegen Manchester City.

Trotz Kopfballmonstern wie Anthony Modeste, Mats Hummels, Niklas Süle oder auch Nico Schlotterbeck fanden die Ecken von Julian Brandt, Marco Reus und Co. bislang noch nie einen Abnehmer. Ein Fakt, der bei Borussia Dortmund niemanden zufrieden stellen kann.

Borussia Dortmund erzielt keine Tore nach Ecken. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Teams wie Spitzenreiter Union Berlin stellen Woche für Woche unter Beweis, wie viel Torgefahr in einem Eckstoß schlummern kann. Nachdem Borussia Dortmund zuletzt die Mentalitätsdebatte wieder ad acta legen konnte, könnte Trainer Edin Terzic sich mit seinem Team nun die Ecken vornehmen. 80 Möglichkeiten blieben in dieser Bundesliga-Saison ungenutzt – das wird wohl auch dem BVB ein Dorn im Auge sein.

Aus dem Spiel heraus wiederum kann Borussia Dortmund überzeugen. Viele Tore erzielte der BVB nach schönen Kombinationen. Doch auch die Chancen bei Ecken kann Dortmund in Zukunft besser nutzen.