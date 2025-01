Borussia Dortmund – Donezk: BVB-Star fehlt – das ist der Grund

Achter und letzter Champions-League-Spieltag der neuen Ligaphase – und was für einer er ist! Es finden gleichzeitig 18 Spiele statt, alle 36 Teams müssen ran. Dazu zählt auch Borussia Dortmund, der gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (29. Januar, 21 Uhr) um das direkte Weiterkommen kämpft.

Neben einigen Ausfällen im Team muss Borussia Dortmund auch auf Rückkehrer Salih Özcan verzichten. Der BVB-Star, der in der aktuellen Winterpause nach seiner Leihe in Wolfsburg zurückgekehrt ist, darf gegen Donezk nicht auflaufen.

Borussia Dortmund – Donezk: BVB ohne Rückkehrer Özcan

Aufgrund der Verletzung von Felix Nmecha, der Borussia Dortmund sehr lange nicht zur Verfügung stehen wird, hat der BVB reagiert und Salih Özcan vom VfL Wolfsburg vorzeitig zurückgeholt. Der türkische Nationalspieler war im vergangenen Sommer auf Leihbasis nach Wolfsburg gewechselt. Nach seiner Rückkehr trainierte er bereits mit der Mannschaft, die sich auf das Donezk-Spiel vorbereitete.

Auch interessant: BVB – Donezk: Entscheidung steht! Ricken macht es vor dem Spiel offiziell

Allerdings wird Özcan gegen den ukrainischen Klub am achten und letzten Spieltag der Ligaphase der Königsklasse nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler wurde nämlich vor Saisonbeginn nicht für die Champions League registriert und kann daher auch nicht im Kader der Schwarzgelben stehen.

Für die Playoffs und die anschließenden K.-o.-Spiele bietet sich dann die Möglichkeit, Özcan zu registrieren. Dann könnte der 27-Jährige auch international wieder zur Verfügung stehen. In der Bundesliga wird Özcan voraussichtlich schon am kommenden Wochenende in Heidenheim sein Comeback feiern können.

Sabitzer für Nmecha?

Wer für Borussia Dortmund gegen Donezk auf der Nmecha-Position spielen wird, ist noch unklar. Die besten Karten hat Marcel Sabitzer. „Er war bereit, hat Gas gegeben“, sagte Interimstrainer Mike Tullberg. Der Österreicher sei „eine Möglichkeit von vielen“. Neben Nmecha fällt auch Niklas Süle weiter aus.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Dortmunder brauchen im letzten Spiel unbedingt einen Sieg, um sich direkt für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Gleichzeitig muss der BVB auf Patzer der Mannschaften vor ihnen hoffen.