Die Suche geht weiter! Seit der Wechsel von Edson Alvarez zu Borussia Dortmund geplatzt ist, warten die Fans auf den Transfer-Durchbruch. In Sachen „Sechser“ hat der BVB nämlich weiterhin Nachholbedarf.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl weiß das und kündigte daher unlängst an, dass sich bei Borussia Dortmund noch etwas tun werde (hier alle Infos). Bleibt die Frage offen: Wer wird der „Mister X“? Vielleicht ja ein Spieler aus Frankreich?

Borussia Dortmund: Der Nächste bitte

Wer wurde bei den Schwarz-Gelben nicht alles schon genannt. Alvarez vorne weg, gefolgt von Warren Zaire-Emery, Weston McKennie oder Conor Gallagher. Bisher bewahrheitete sich keines dieser Gerüchte. Nun der nächste Anlauf mit Dion Lopy!

Der Senegalese ist frische 21 Jahre jung und kickt derzeit bei Stade Reims in Frankreich. Auf den ersten Blick wäre Lopy ein klassischer Borussia-Dortmund-Transfer. Frei nach der Devise jung und entwicklungsfähig – sowohl sportlich als auch finanziell.

Gerüchte um Lopy

Beim BVB ins Spiel bringt den Profi das Portal „africafootunited.com“. Demnach solle sich der deutsche Vizemeister für den defensiven Mittelfeldspieler interessieren. Allerdings fanden bisher keine ernsten Avancen statt, es handle sich lediglich um ein loses Interesse.

Lopy kickt aktuell in Frankreich. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Lopy stand in der vergangenen Saison in rund 29 Ligaspielen auf dem Platz, hat seine Qualitäten in einer der besseren europäischen Ligen also unter Beweis gestellt. Dennoch dürfte das Gerücht zunächst mit Vorsicht zu genießen sein.

Borussia Dortmund: Wann kommen die Neuen?

Damit geht das Warten bei den Fans der Borussia weiter. In knapp einem Monat wartet das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal. Am 24. Juli geht es bereits ins Trainingslager in die USA. Spätestens da sollten die Neuzugänge eigentlich mit an Bord sein.

Bisher sieht es bei Borussia Dortmund aber mehr nach Transferstau aus. Sebastian Kehl erwartet in den kommenden Tagen also noch einiges an Arbeit.