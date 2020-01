Borussia Dortmund: DIESER Haaland-Auftritt beeindruckt die BVB-Fans

Borussia Dortmund hat die Lücke im Sturm mit einem echten Kracher gefüllt – Erling Haaland, das heißbegehrte Talent trägt in Zukunft Schwarzgelb. Von den Anhängern wurden die BVB-Bosse für diesen Transfer-Coup gefeiert.

Der Sturm-Riese entwickelt sich im Trainingslager in Marbella schon zu einem Liebling der BVB-Fans. Haaland hat zwar noch kein Spiel für Borussia Dortmund gemacht, trotzdem hinterließ er mit seinem ersten Auftritt bei BVB-TV einen bleibenden Eindruck.

Borussia Dortmund: Haaland im BVB-Interview

Zum Auftakt durfte der BVB-Neuzugang erst einmal die Sprache des Ruhrgebiets kennenlernen, damit die Kommunikation mit den Anhängern leichter fällt. „Hömma“, „Kawenzmann“, „Strahl“ oder auch „Malocher“ – die Aussprache funktionierte auf Anhieb.

Und der 19-Jährige verstand schnell und brachte die Fans ins Schwärmen mit Sätzen wie: „Kawenzmann – genau wie ich“ oder „Wir sind ein Team von Malochern.“

-------------------

-------------------

Eigentlich, erklärt er, ist er kein Mann der großen Worte. Haaland will mit Leistung überzeugen. „Ich arbeite hart auf dem Platz. Ich will Tore schießen“, so der Norweger.

In den Kommentaren wird Haaland dafür bereits gefeiert. „ Ich hoffe er wird ein richtiger " Malocher " auffem Platz! Genau den brauchen wir beim BVB! Gib alles Haaland!!“, schreibt ein Fan, und ein anderer meint: „Einfach super sympathisch der Kerl. Ich freue mich ihn scoren zu sehen!“

Borussia Dortmund: Haalands erster Auftritt bei BVB-TV

Haaland oder Holand?

Die Diskussionen um die Aussprache seines Namens klärte Haaland auch noch. Zwei „A“ werden in Norwegen nämlich wie ein „o“ gesprochen, aber (!) der Angreifer sagt: „Ihr könnt es betonen, wie ihr möchtet.“ Haaland mit A gefalle ihm aber besser.

---------------

Erling Haaland

Alter: 19 Jahre (21.07.2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 17

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

---------------

Es wird also Zeit, dass die Rückrunde der Bundesliga startet – damit die BVB-Fans seinen Namen im Signal-Iduna-Park rufen können.