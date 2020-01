Borussia Dortmund: Vertragsdetails aufgedeckt - zu DIESEM Zeitpunkt kann Haaland den BVB wieder verlassen

Erling Haaland hat sich von Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben lassen.

Dortmund. Mit der Verpflichtung von Erling Haaland hat Borussia Dortmund den Coup des Transferwinters gelandet. Im Werben um den norwegischen Shootingstar stach der BVB unter anderem Manchester United und Juventus Turin aus.

Für Haaland warf BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sogar seine eigenen Prinzipien über Bord und schrieb dem 19-Jährigen eine Ausstiegsklausel in den Vertrag.

Borussia Dortmund: Haaland bekommt eine Ausstiegsklausel

„Es wird künftig bei Borussia Dortmund keine Ausstiegsklauseln mehr geben“, hatte Hans-Joachim Watzke im Mai 2013 gesagt. Dieser Satz fliegt dem BVB-Boss jetzt um die Ohren. Denn wie mehrere Medien berichtet, besitzt Haaland eine Ausstiegsklausel.

Der neue Superstar im BVB-Angriff darf den Verein demnach für eine Ablösesumme „weit über 60 Millionen Euro“ verlassen. Allerdings erst zu einem festgelegten Stichtag innerhalb der Vertragslaufzeit.

----------------

BVB-Top-News:

----------------

Große Sorgen machen, müssen sich die Fans von Borussia Dortmund aber wohl erstmal nicht. Laut Informationen der "Sport Bild" greift die Ausstiegsklausel erst ab 2022.

Bedeutet: In den nächsten zwei Jahren wird der BVB seinen neuen Super-Stürmer wohl nicht abgeben.

Schlechte Erfahrungen mit Sahin und Götze

Watzke hat seine eigene Regel gebrochen. Nach den schmerzhaften Verlusten von Nuri Sahin (2011 für 10 Mio. Euro) und Mario Götze (2013 für 37 Mio. zu den Bayern) wollte Borussia Dortmund eigentlich nie wieder auf Ausstiegsklauseln zurückgreifen.

Um die große europäische Konkurrenz auszustechen und das vielversprechende Stürmertalent auf dem Markt zu verpflichten, legte der BVB diese Prinzipien aber scheinbar vorübergehend ad acta.

Das ist Erling Haaland

Alter: 19 Jahre (21.07.2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 17

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Fehlt Haaland zum Rückrunden-Start?

Aktuell bereitet sich Dortmund in Marbella auf die Rückserie vor. Haaland ist dabei, fehlt aber im Mannschaftstraining. Der 19-Jährige laboriert an einer Blessur am Knie. Damit droht auch Haalands Bundesliga-Debüt zum Rückrunden-Start beim FC Augsburg auszufallen.