Borussia Dortmund: Kurz nach BVB-Wechsel – IHM droht das bittere Aus

Er könnte in Zukunft noch zum großen Coup werden! Am letzten Tag des Wintertransferfensters stellte Borussia Dortmund unter anderem Diant Ramaj als Neuzugang vor. Der Keeper kam von Ajax Amsterdam.

Weil das Tor bei Borussia Dortmund (hier mehr zum BVB lesen) derzeit aber von Gregor Kobel besetzt ist, verlieh der BVB Ramaj gleich weiter. Vorerst sammelt der gebürtige Stuttgarter beim FC Kopenhagen Einsatzminuten. Doch gleich nach seinem ersten Spiel droht das bittere Aus.

Borussia Dortmund: Ramaj gibt Kopenhagen-Debüt

Während die Bundesliga längst wieder in vollem Gange ist, geht Kopenhagen in der dänischen Liga erst am 17. Februar weiter. Sein Debüt für den Leihklub gab Ramaj daher nicht bei einem Ligaspiel, sondern auf dem internationalen Parkett. Am Donnerstag (13. Februar) empfingen Kopenhagen in der Conference League den 1. FC Heidenheim.

In Hin- und Rückspiel kämpfen beide Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale. Entsprechend interessiert schauten auch einige Fans von Borussia Dortmund genau hin, was Ramaj bei seiner Premiere so treiben würde.

Starke Paraden, trotzdem verloren

Zunächst sah es für Ramaj und seine Kollegen gut aus, Kopenhagen ging mit einem 1:0 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel glich Heidenheim schnell aus – und startete anschließend einen regelrechten Sturmlauf. Dabei konnte Ramaj gleich mal zeigen, was in ihm steckt.

Mehrfach verhinderte er den drohenden Rückstand glänzend. Letztlich konnte er sich mit fünf Paraden auszeichnen. Es half allerdings alles nichts. Wenige Minuten vor dem Abpfiff drückten die Heidenheimer den Ball erneut über die Linie und feierten einen späten Sieg.

Mit seiner persönlichen Leistung darf die Leihgabe von Borussia Dortmund zwar zufrieden sein. Doch nach der 1:2-Niederlage droht gleich das Aus in der Conference League. Beim Rückspiel eine Woche später braucht man zwingend einen Sieg.