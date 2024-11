Borussia Dortmund: DFL-Entscheidung gefallen! BVB-Fans dürfen sich freuen

Die nächsten Ansetzungen der Fußball-Bundesliga sind da! Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 13 bis 19 terminiert. Für Borussia Dortmund stehen dabei zwei Freitagsspiele statt.

Bei einer Begegnung dürfen sich die Fans von Borussia Dortmund freuen. Eine Bundesliga-Partie des BVB wird nämlich dann im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund: Spieltage terminiert

Gute Neuigkeiten für Fußballfans: Sie haben endlich Gewissheit für die nächsten Wochen. Die Spieltage 13 bis 19 wurden jetzt zeitgenau angesetzt. Für den BVB steht dabei auch der eine oder andere Kracher an. Zunächst aber geht es am 7. Dezember zum Borussen-Duell: Borussia Dortmund gastiert dann um 18.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach.

Und auch 2025 startet mit einem Hammer: Am 16. Spieltag empfängt Borussia Dortmund den deutschen Meister Bayer Leverkusen. Die Begegnung wird am 10. Januar 2025 (20.30 Uhr) ausgetragen. Es ist eine Partie, über die sich die BVB-Fans besonders freuen dürfen.

Zwar ist das Duell an einem Freitag angesetzt, an dem DAZN sonst immer die TV-Rechte hat. Allerdings wird das Spiel auch im Free-TV zu sehen sein: Sat.1. wird nämlich ebenfalls BVB – Bayer Leverkusen übertragen.

Viele englische Wochen

Ansonsten ist Borussia Dortmund neben der Partie gegen Leverkusen am 17. Januar 2025 auch noch bei Eintracht Frankfurt an einem Freitag gefordert. Davor stehen zwei Sonntagsspiele in Folge an: am 15. Dezember gegen die TSG Hoffenheim und am 22. Dezember beim VfL Wolfsburg. Der 17. Spieltag ist eine englische Woche, in der die Schwarzgelben dienstags um 18.30 Uhr bei Holstein Kiel spielen.

13. Spieltag (7. Dezember 2024, 18.30 Uhr): Borussia Mönchengladbach – BVB

14. Spieltag (15. Dezember 2024, 17. 30 Uhr): BVB – TSG Hoffenheim

15. Spieltag (22. Dezember 2024, 17.30 Uhr): VfL Wolfsburg – BVB

16. Spieltag (10. Januar 2025, 20.30 Uhr): BVB – Bayer 04 Leverkusen

17. Spieltag (14. Januar 2025, 18.30 Uhr): Holstein Kiel – BVB

18. Spieltag (17. Januar 2025, 20.30 Uhr): Eintracht Frankfurt – BVB

19. Spieltag (25. Januar 2025, 15.30 Uhr): BVB – SV Werder Bremen

