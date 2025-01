Borussia Dortmund: Mit 17 schon Nationalspieler – BVB ist heiß auf Top-Juwel

Bei Borussia Dortmund bestimmen aktuell die Abgangsgerüchte um Donyell Malen die Schlagzeilen. Der BVB schaut sich gleichzeitig auch nach Verstärkungen um. So dürfte auch David Martinez auf der Scoutingliste gelandet sein.

Der erst 18-jährige Flügelstürmer soll neuerdings im Fokus von Borussia Dortmund stehen. Langfristig könnte er für den BVB ein echter Glücksgriff sein, doch die Konkurrenz ist wieder einmal riesig.

Borussia Dortmund will Venezuela-Talent

An seinem 18. Geburtstag im Februar 2024 wechselte David Martinez aus seiner Heimat Venezuela in die Major League Soccer zu Los Angeles FC. Der MLS-Klub zögerte keine Sekunde und verpflichtete ihn sofort für stolze 3,2 Millionen Euro.

In seiner ersten Saison in der MLS kommt Martinez auf 17 Einsätze. Zunächst waren es nur Kurzeinsätze, gegen Ende der Saison bekam er aber immer mehr Spielzeit. In den letzten sieben Spielen erzielte er dann auch drei Tore und eine Vorlage.

Martinez zählt zu den größten Talenten Venezuelas. Schon im Sommer 2023 im Alter von 17 Jahren feierte er sein Debüt für die A-Nationalmannschaft – und wird dort bei gleichbleibender Entwicklung auch noch in Zukunft häufiger zum Einsatz kommen.

Großes Interesse an Martinez

Laut einem Bericht von „Estadio Deportivo“ hat Martinez mit seinen Auftritten das Interesse einer ganzen Reihe von Top-Klubs auf sich gezogen. Demnach ist unter anderem Borussia Dortmund interessiert. Aber auch Betis Sevilla, der FC Barcelona, Manchester City und der FC Porto haben ein Auge auf ihn geworfen.

Angesichts des großen Interesses dürfte Martinez kein Schnäppchen werden. Martinez Vertrag bei LAFC läuft noch bis 2027.