Vergeigt es Borussia Dortmund? Konkurrenz schnappt nach BVB-Juwel

Borussia Dortmund spielt, gelinde gesagt, eine eher durchwachsene Saison. Nach schwachen Auftritten in der Bundesliga dümpelt der BVB im Tabellenmittelfeld herum und hängt den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher.

Dennoch sind die großen personellen Veränderungen in der Dortmunder Mannschaft bis dato ausgeblieben, trotz schwacher Leistungen stehen BVB-Profis wie Julian Brandt weiter in der Startelf. Das könnte Borussia Dortmund nun teuer zu stehen kommen!

Borussia Dortmund: Campbell vor Bundesliga-Wechsel?

Mit Cole Campbell hat der BVB ein echtes Juwel in den eigenen Reihen, welchem vielerorts schon in dieser Saison der Durchbruch zugetraut wurde. Dieser bleibt bislang allerdings noch aus, der 19-Jährige kommt in der laufenden Spielzeit auf gerade einmal sechs Pflichtspieleinsätze. Zu wenig für den US-Amerikaner, dessen unbefriedigende Situation nun das Interesse anderer Klubs auf sich zieht.

Wie „SBI Soccer“ berichtet, sollen unter anderem Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart ein Auge auf Campbell geworfen haben und seine Situation in Dortmund genauestens beobachten. Demnach könnten die BVB-Konkurrenten also schon im Sommer bei Campbell vorstellig werden, sollte sich seine Lage bei Schwarz-gelb nicht bessern.

Campbell mit langfristigem Vertrag

Ob mögliche Abwerbungsversuche anderer Klubs allerdings Erfolg haben würden, darf bezweifelt werden. Denn Campbell hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2028. Will der U20-Nationalspieler der USA den Klub also vorzeitig verlassen, muss der BVB einem Verkauf zustimmen.

Ob das bei einem Wechsel zur direkten Konkurrenz der Fall wäre, ist ebenfalls noch unklar. Mit namentlich nicht genannten Vereinen aus England und Spanien ist das Interesse an dem Offensiv-Juwel jedoch groß. Borussia Dortmund dürfte jedenfalls alle Hebel in der eigenen Hand haben: Kommt Campbell in Zukunft endlich zu mehr Spielzeit, dürften etwaige Abschiedsgedanken schnell ad acta gelegt werden.