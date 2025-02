Borussia Dortmund: Kovac gibt grünes Licht! BVB vor Transfer-Coup

Jetzt also doch: Borussia Dortmund will Rayan Cherki in diesem Winter noch verpflichten. Neusten Berichten zufolge hat der neue Trainer Niko Kovac einer Verpflichtung zugestimmt. Er will den Franzosen in seinem Team.

Nun bleiben Borussia Dortmund nur noch wenige Tage Zeit, um den Cherki-Deal endgültig einzutüten. Der Spieler selbst soll weiterhin an einem Wechsel zum BVB interessiert sein.

Borussia Dortmund vor Verpflichtung von Cherki

Wochenlang mussten die BVB-Fans warten, doch nun scheint sich doch noch etwas zu tun: Seit Monaten wird Dortmund mit Cherki in Verbindung gebracht. Beinahe wäre er schon im Sommer gekommen, doch der Deal platzte. Jetzt scheint ein Wechsel aber endlich Form anzunehmen.

Kovac, der bei Borussia Dortmund am Sonntag (2. Februar) als Cheftrainer übernimmt, soll seine Zustimmung zum Transfer gegeben haben. Er halte sehr viel von dem Franzosen. Das berichtet Sky-Reporter Patrick Berger.

Und gute Nachrichten gibt es auch aus Frankreich: Cherki soll weiterhin an einem Wechsel zu Borussia Dortmund interessiert sein. Aufgrund einer Ausstiegsklausel könnte der 21-Jährige für 22,5 Millionen Euro zum BVB wechseln.

Details noch zu klären

Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet ebenfalls von Fortschritten in den Verhandlungen. Es müssen nun Vertragsdetails zwischen dem BVB und Cherki geklärt werden. Noch ist der Deal also nicht in trockenen Tüchern.

Allzu lange Zeit hat Borussia Dortmund aber nicht mehr, um den Transfer endgültig einzutüten. Am kommenden Montag (3. Februar) schließt um 20 Uhr das Transferfenster in Deutschland. Danach hat Dortmund keine Möglichkeit mehr, neue Spieler zu verpflichten. Sebastian Kehl und Co. müssen sich jetzt also beeilen.