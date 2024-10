Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung gefallen – BVB schaut genau hin

Nach dem 2:1-Zittersieg gegen den FC St. Pauli steht für Borussia Dortmund ein echtes Highlight an. Am Dienstag (22. Oktober) geht es auswärts bei Real Madrid um die nächsten Punkte in der Champions League. Unter anderem wird man auf Ex-Star Jude Bellingham treffen.

Borussia Dortmund wird sich für die Finalniederlage aus der vergangenen Saison revanchieren wollen. Im Vorfeld hat die UEFA nun den Schiedsrichter der Partie bekannt gegeben. Mit diesem Unparteiischen hat der BVB bisher gute Erfahrungen gemacht.

Borussia Dortmund: UEFA liegt Schiedsrichter für CL-Kracher fest

Für das Aufeinandertreffen zwischen den Königlichen und dem BVB hat die UEFA einen der absoluten Top-Schiedsrichter bereitgestellt. Der Rumäne Istvan Kovacs wird das Champions-League-Spiel leiten. Für ihn wird es 23 Einsatz auf der größten europäischen Bühne.

Dazu war er auch bei der EM 2024 im Einsatz. Dort pfiff er zwei Gruppenspiele: Slowenien – Serbien (1:1) und Tschechien – Türkei (1:2). Im Rahmen des letzten Spiels stand er für eine echte Kartenflut im Fokus. Satte 17 Gelbe Karten verteilte der Rumäne. Dazu gab es eine Gelb-Rote und eine Rote Karte.

Generell ist der 40-Jährige für seine kurze Leine bekannt. In seiner bisherigen Champions-League-Laufbahn zeigte er satte 111 Karten. Aus Sicht des BVB macht seine Ansetzung jedoch Hoffnung.

Makellose BVB-Bilanz unter Kovacs

Kovacs pfiff den BVB bisher zweimal in der Königsklasse: 2020 in St. Petersburg, als Schwarz-Gelb mit 2:1 gewinnen konnte. Dort griff er lediglich einmal zur Gelben Karte. Auch in der vergangenen Saison war er auf ein Spiel der Westfalen angesetzt: Bei dem 3:1-Sieg beim AC Mailand. Dort pfiff er unter anderem einen Elfmeter für Schwarz-Gelb, den Ex-Star Marco Reus zur Führung verwandelte.

Weitere News:

Die Vorzeichen könnten also schlechter sein. Die Generalprobe für die CL-Partie gewann Real – wie auch der BVB – mit 2:1. Durch Tore von Vinicius Junior und Kylian Mbappe siegten die Königlichen bei Celta Vigo.