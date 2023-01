Borussia Dortmund: Heißes Juwel-Gerücht – macht Guardiola den Sancho-Fehler erneut?

Seit der Erfolgsgeschichte um Jadon Sancho wirft Borussia Dortmund immer wieder ein Auge in den Nachwuchs von Manchester City. Dort scheint nun ein weiteres Juwel das BVB-Interesse geweckt zu haben.

Borussia Dortmund schielt womöglich wieder auf ein Talent von ManCity. Lassen die „Sky Blues“ wieder ein Juwel ziehen, ohne ihm eine Chance gegeben zu haben?

Borussia Dortmund: Wieder City-Juwel im Visier

Diesen Fehler bereut Pep Guardiola bis heute: 2017 gab er mit Jadon Sancho ein hoffnungsvolles Talent aus der eigenen Jugend ab, das sich in Dortmund blitzschnell zu einem Star entwickelte. 7,8 Millionen Euro bezahlte der BVB, verkaufte Sancho vier Jahre später für 85 Millionen Euro weiter an City-Rivale Manchester United. Auch Guardiola wollte ihn zurück, scheiterte aber im Poker.

Macht Guardiola diesen Fehler erneut? Darauf hofft der BVB. Denn er hat wieder ein Talent aus dem Nachwuchs von Manchester City im Auge. Carlos Borges beeindruckt in allen Wettbewerben mit Zauberfußball und einer irren Scorer-Quote. Der britische Transfer-Experte Rob Pratley berichtet von einem Interesse der Westfalen am Mega-Juwel.

Borges beeindruckt alle

47 Torbeteiligungen in 34 Spielen für die U18, 20 Scorerpunkte in bislang 24 Partien für die U21 und „ganz nebenbei“ auch fünf Tore und fünf Vorlagen in sechs Youth-League-Spielen. Der 18-jährige Portugiese rasiert derzeit alles, was ihm vor die Nase kommt. Dass das Interessenten weckt, ist klar. Und offenbart ist Borussia Dortmund einer davon.

Wie zuvor Jadon Sancho wirbelt Borges auf den City-Flügeln und gilt als hoffnungsvolles Juwel. Wie Sancho hat Borges von Pep Guardiola aber noch keine Chance bekommen. Kein einziger Profi-Einsatz steht zu Buche, nicht einmal eine Kadernominierung. Mit Jack Grealish und Riyad Mahrez ist die Flügel-Konkurrenz bei den Profis gewaltig. Das war es, was auch Jadon Sancho einst verscheuchte.