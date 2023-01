Borussia Dortmund: Moukoko-Ultimatum – Kehl hat die Faxen dicke

Verlängerung oder Abgang? Youssoufa Moukoko beherrscht aktuell die Schlagzeilen rund um Borussia Dortmund – und bei den Schwarzgelben hat man mittlerweile die Faxen dicke.

Sportdirektor Sebastian Kehl macht dem Youngster jetzt eine knallharte Vertragsansage und setzt ihm ein Ultimatum. Nun liegt es an Moukoko selbst: Verlängert er seinen Vertrag oder verlässt er Borussia Dortmund im Sommer?

Borussia Dortmund: Moukoko-Ultimatum

Bei Borussia Dortmund kehrt trotz einer erfolgreichen Vorbereitung mit zwei Siegen und einigen Rückkehrern keine Ruhe ein. Grund dafür sind die Verhandlungen mit BVB-Talent Youssoufa Moukoko. Seit Wochen ist es das Thema, das die Schlagzeilen beherrscht.

Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus, die Schwarzgelben wollen ihn gerne halten. Nun spricht Sportdirektor Sebastian Kehl ein Machtwort. „Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Das sollte zu einer Entscheidung führen. Die muss er mit seinem Umfeld und seinem Berater treffen“, erklärt Kehl gegenüber dem „Kicker“.

Dazu gibt es jetzt auch ein Ultimatum, den Dortmund gesetzt hat. „Youssoufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen – oder die Wege werden sich trennen. Ich würde mir wünschen, dass er sich für uns entscheidet, weil er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und ich riesiges Potenzial in ihm sehe. Aber es gibt für uns als Verein Grenzen. Und diese Grenzen haben wir aufgezeigt. Jetzt liegt es an ihm, sich zeitnah zu bekennen.“

Wie reagiert Moukoko?

Bis zum Bundesliga-Neustart am kommenden Sonntag (22. Januar, 15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg erwartet Kehl eine Entscheidung. Borussia Dortmund würde gerne mit seinem Juwel weiterarbeiten. Großes Interesse soll es vor allem aus der Premier League geben, auch der FC Barcelona gehört zu den heißesten Anwärtern.

„Youssoufa ist ein toller Junge. Er ist fast sieben Jahre bei uns im Verein, wir haben ihn ausgebildet und weiterentwickelt“, sagte Kehl. Der Verein sei daher „seit vielen Monaten bestrebt, seinen Vertrag zu verlängern, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass für Youssoufas sportliche Perspektive dieser Klub und diese Konstellation richtig sind“.

Spannend wird jetzt zu sehen sein, wie Moukoko auf diese knallharte Ansage reagiert. Verlängert er nach diesen Aussagen oder verlässt er den BVB ablösefrei im Sommer?