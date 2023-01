Borussia Dortmund: Top-Klub macht Ernst – bei diesem Mega-Gehalt hat der BVB das Nachsehen

Neben Jude Bellingham könnte im kommenden Sommer ein weiterer Star Borussia Dortmund verlassen: Youssoufa Moukoko. Das BVB-Talent befindet sich noch in Vertragsverhandlungen mit den Schwarzgelben, es kam aber bislang nicht zu einer Einigung.

Dafür reiben sich andere Top-Klubs die Hände. Berichte über mehrere Interessenten gibt es schon seit Wochen. Jetzt soll ein Mega-Gehalt Youssoufa Moukoko in die Premier League locken. Borussia Dortmund wäre bei solch einer Summe chancenlos.

Borussia Dortmund: Top-Klub macht Ernst

Es bleibt weiterhin ungewiss, ob Youssoufa Moukoko in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund bleibt oder den Verein verlässt. Sein Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist noch nicht in Sicht. Mehreren Medienberichten zufolge sollen die finanziellen Vorstellungen der beiden Lager noch ein gutes Stück auseinander liegen.

Ein Grund dafür könnte sein, dass der BVB ab sofort nur noch Verträge abschließen will, die sich stärker an den erbrachten Leistungen orientieren. Ein Angebot an Moukoko, das bei drei bis vier Millionen Euro an Jahresgehalt liegen soll, das zudem dank Boni wohl auf bis zu sechs Millionen Euro ansteigen kann, ist für Moukoko und seine Berater anscheinend nicht genug.

Das ruft andere Top-Klubs jetzt auf den Plan. Top-Klubs, die viel Geld haben. Wie etwa Newcastle United. So soll laut der englischen „Evening Standard“ der Premier-League-Klub ein nahezu unschlagbares Angebot unterbreitet haben, wohingegen der BVB dabei kaum eine Chance haben sollte.

Mega-Gehalt für Youssoufa Moukoko

Damit Moukoko ablösefrei nach Newcastle wechseln kann, lockt der Klub den Stürmer mit einem wöchentlichen Gehalt von 150.000 Pfund. Das wären aufs Jahr hochgerechnet rund neun Millionen Euro. Eine unfassbare Summe!

Für Borussia Dortmund wäre das ein Nackenschlag. So viel Kohle würden und können die Schwarzgelben Moukoko wohl nicht bieten.

Mehr News für dich:

Neben Newcastle soll es aber auch andere Interessenten geben. Der FC Barcelona, Real Madrid, Tottenham Hotspur, der FC Liverpool und Manchester United. Ob das Juwel sich am Ende für einen der besten Teams in Europa oder für den BVB entscheiden wird, zeigt sich dann wohl bald.