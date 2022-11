Borussia Dortmund: Rennen um Moukoko eröffnet! Jetzt steigt der nächste Top-Klub ein

Nach einem schwierigen Start in die Saison zeigte Youssoufa Moukoko zur Mitte der Hinrunde richtig gute Leitungen bei Borussia Dortmund. Der Teenager überzeugte mit seinen Toren und erspielte sich so sogar einen Platz im deutschen WM-Kader.

Auch weil Moukoko in den letzten Wochen so geglänzt hat, müssen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund darüber Gedanken machen, wie sie den Vertrag mit ihrem Youngster verlängern wollen. Nun ist offenbar ein weiterer, bislang unbekannter Klub ins Rennen um den noch 17-Jährigen eingestiegen.

Borussia Dortmund: Lazio Rom will Moukoko

Wie der Sportjournalist Ekrem Konur berichtet, soll Lazio Rom ins Rennen um Youssoufa Moukoko eingestiegen sein. Das Portal „todofichajes“ bestätigt den Bericht des Journalisten und schreibt dazu, dass der Klub aus der italienischen Hauptstadt einen Sturmpartner für Ciro Immobile sucht.

Die Chancen von Rom, eine Einigung mit Moukoko zu erzielen, dürften angesichts der enormen Konkurrenz im Werben um den Stürmer allerdings gering sein. Mit Liverpool, Tottenham, Manchester City, Real Madrid und Barcelona sind einige europäische Schwergewichte hinter ihm her. Das und die Tatsache, dass Lazio Rom dem Talent nicht wie ihre Mitbewerber eine regelmäßige Teilnahme an der Champions League versprechen können, erschwert die Chancen der Italiener maßgeblich.

Borussia Dortmund: Bleibt Moukoko oder geht er doch?

Immer noch ist die Frage nach der Zukunft des Teenagers nicht final geklärt. Zuletzt gab der Stürmer ein Interview bei „Sport1“, dass den BVB-Fans Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung gab. „Ich bin hier seit sieben Jahren. Ich habe das Vertrauen von Edin und kenne das Umfeld sehr gut. Ich fühle mich wirklich wohl hier“, so Moukoko vor einigen Tagen. Noch hat der Teenager das Vertragsangebot der Dortmunder allerdings nicht angenommen.

In der aktuellen Saison kommt er auf 22 Einsätze. In diesen sind ihm sechs Tore und sieben Torvorlagen gelungen. Besonders in den letzten Spielen vor der Winterpause drehte Moukoko auf und erspielte sich so sogar einen Platz im WM-Kader von Hansi Flick.