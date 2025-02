Borussia Dortmund: Zugang will Flop-Image ablegen – jetzt bietet sich die große Chance

Yan Couto und Borussia Dortmund – das ist noch keine Traum-Ehe! Der Brasilianer fiel bisher noch nicht als große Stütze des BVB-Teams auf. Auf der rechten Abwehrseite hat er hinter Julian Ryerson bisher oft das Nachsehen.

Doch beim Derby gegen den VfL Bochum bietet sich jetzt die Chance für Couto. Sein Positionskonkurrent wird definitiv fehlen, mit Ramy Bensebaini wackelt ein weiterer Außenverteidiger bei Borussia Dortmund. Kann der 22-Jährige endlich abliefern?

Borussia Dortmund: Möglicher Ersatz für Ryerson

An die Niederlage gegen den VfB Stuttgart will man beim BVB am liebsten gar nicht mehr denken. Nicht nur wuchs der Rückstand auf die Champions-League-Plätze auf sieben Punkte an. Auch der Platzverweis gegen Julian Ryerson sorgte für Aufregung. Nach seiner Gelb-Roten Karte muss er gegen Bochum aussetzen.

Die Chance für Couto? Als direkter Konkurrent des Norwegers ist er natürlich einer der ärgsten Kandidaten für einen Startelfeinsatz. In der Bundesliga wäre das erst sein fünfter für Borussia Dortmund. Eine Statistik, die Coutos Anpassungsschwierigkeiten im Ruhrgebiet untermauert.

Couto kostet wohl viel Geld

Dabei war der Rechtsverteidiger im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren nach Dortmund gekommen. Von Manchester City lieh ihn der BVB zunächst aus – verankerte aber eine Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen. Weil man offenbar so sehr von ihm überzeugt war, legte man die Bedingungen recht niedrig an.

Das Ergebnis: Laut Medienberichten griff die Kaufpflicht bereits im Oktober, da hatte Couto gerade mal acht (Kurz-)Einsätze absolviert. Im Sommer wird Couto also aller Voraussicht nach in Dortmund bleiben. Ändert sich an seiner Einsatzsituation allerdings nichts, könnte er für viele Fans schon dann in einer Reihe mit anderen millionenschweren Flops stehen,

Borussia Dortmund: Was plant Kovac?

Jetzt muss nur noch Trainer Niko Kovac mitspielen und Couto als Ryerson-Ersatz aufstellen. In den bisherigen beiden Spielen unter der Leitung des Ex-Bayern-Trainers kam Couto noch keine einzige Minute zum Einsatz.