Borussia Dortmund: Bitter! BVB geht bei Transfer-Flirt wohl leer aus

Die Kaderplanung bei Borussia Dortmund ist im vollen Gange! Noch wurden keine Transfers für die kommende Saison verkündet, doch diese dürften schon bald folgen. Einige Gerüchte werden nämlich immer konkreter, nur die offizielle Bekanntgabe fehlt.

Allerdings kassiert Borussia Dortmund auch bittere Absagen. So haben schon einige Profis dem BVB einen Korb gegeben, jetzt folgt wohl der nächste Wunschspieler von Neu-Coach Nuri Sahin, der nicht zu den Schwarzgelben wechseln will.

Borussia Dortmund kassiert Absage

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden viele Spieler mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Einer, der wohl oben auf dem Zettel stand, ist Yankuba Minteh. Allerdings war es nicht nur der BVB, der ihn verpflichten wollte. Zahlreiche andere Klubs haben ebenfalls die guten Leistungen des 19-jährigen Außenstürmers bei Newcastle United.

Dortmunds Neu-Coach Nuri Sahin wollte den Offensivspieler wohl unbedingt verpflichten. Sein Klub Newcastle will ihn in diesem Sommer auch abgeben, um Einnahmen generieren zu können. Der Gambier hat sich jetzt allerdings gegen einen Wechsel in die Bundesliga zu den Dortmundern entschieden.

Minteh wird nämlich in der Premier League bleiben. Wie „The Athletic“ berichtet, bekommt Brighton & Hove Albion den Zuschlag. 40 Millionen Euro legt der Klub für Minteh auf den Tisch. Bei den „Seagulls“ soll er einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Ex-St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler, jetzt in Diensten des letztjährigen Tabellen-Elften, darf sich auf einen quirligen Linksfuß freuen.

Kein Wechsel zum BVB

Für Borussia Dortmund sind das bittere Nachrichten. Da ihn vor allem Sahin wohl unbedingt haben wollte, geht der BVB, wie viele andere Interessenten auch, im Poker um Minteh leer aus. Ein Grund könnte wohl die Ablösesumme gewesen sein, die die Dortmunder wohl nicht zahlen wollten.

Dafür wird sich der BVB jetzt auf anderen Positionen konzentrieren. In der Innenverteidigung muss der Revierklub nämlich nachlegen. Zuletzt wurden immer wieder einige Spieler in den Medien genannt, die Borussia Dortmund verpflichten möchte. Ein möglicher Neuzugang bekommt jetzt ganz schön viel Kritik ab (hier mehr dazu).