Borussia Dortmund: Kann das wirklich stimmen? Irres Gerücht kommt plötzlich auf

Wenn es eins bei Borussia Dortmund im Überfluss gibt, dann sind das Gerüchte. Beinahe wöchentlich werden aus allen Teilen der Welt neue mögliche Spieler an den BVB herangetragen. Doch jetzt wird es richtig wild.

Auch wenn Borussia Dortmund fest zu seinem Trainer Edin Terzic steht, leise Zweifel gibt es von außen dennoch. Fans beschweren sich seit längerem, keine taktische und fußballerische Entwicklung zu sehen. Den eigenen Ansprüchen hinkt man hinterher. Würde mit einem Weltstar alles besser laufen?

Borussia Dortmund: Neuer Trainer im Visier?

In Spanien ist der FC Barcelona in den letzten Jahren vom Spitzenverein zum Chaos-Klub verkommen. Daran konnte auch Vereinslegende Xavi als Cheftrainer nicht viel ändern. Vor Kurzem kündigte er daher an, im Sommer Schluss zu machen. Es brauche eine Veränderung im Verein. Daher räumt er seinen Posten.

Bei Barcelona macht er die Tür also zu, geht sie dafür etwa beim BVB auf? Darüber spekulieren plötzlich spanische Medien. Laut „El Nacional“ denke Borussia Dortmund angeblich darüber nach, Xavi als neuen Cheftrainer zu gewinnen.

Verrückte Vermutung

Warum? So gebe es angeblich Differrenzen zwischen Edin Terzic und der Mannschaft. Beweise dafür liefert der Bericht allerdings nicht, weshalb man hier ganz vorsichtig an die Gerüchte herangehen sollte. Ob und wie viel Wahrheit darinsteckt, bleibt fraglich.

Neben dem BVB wird allerdings auch Bayer Leverkusen als nächste mögliche Xavi-Station genannt. Dort ist Xabi Alonso aktuell einer der gefragtesten Trainer Europas. Bayern München, Real Madrid und Liverpool sind interessiert. Dass hier ein Trainerplatz frei wird, ist deutlich wahrscheinlicher als in Dortmund.

Borussia Dortmund: Terzic unter Druck

Dennoch: Selbstverständlich ist Edin Terzic beim BVB unter Druck. Im Pokal ist man schon rausgeflogen, im Meisterrennen hat man kein Mitspracherecht. Auch die Champions League steht nach dem 1:1 in Eindhoven auf wackeligen Füßen. Weitere Rückschläge kann man sich beim BVB eigentlich nicht erlauben.