Borussia Dortmund: Wie im falschen Film – Fans kriegen bei DIESEM Anblick das nackte Grauen

Mit viel Krampf und einer erfolgsbringenden Kombination sichert sich Borussia Dortmund den nächsten Sieg. Mit elf Punkten mischt man oben mit. Doch die spielerischen Auftritte geben allen Schwarz-Gelben weiterhin Rätsel auf.

Beim Blick auf die Konkurrenz wirkt der Minimalismus von Borussia Dortmund beinahe erschreckend. Wer am Samstagnachmittag BVB-Konkurrent Bayern München verfolgte, der bekam das nackte Grauen.

Borussia Dortmund: Bochumer-Blamage

Es war der zweite Spieltag, als die Dortmunder den ersten heftigen Rückschlag kassierte. Beim Gastspiel in Bochum kam man nicht über ein 1:1 heraus. Dabei zeigte man sich passiv, ideenlos, fehleranfällig. Früh in der Saison verlor man Punkte, mal wieder gegen einen kleinen Klub.

Blamagen gegen Kellerkinder sind ein seit Jahren wiederkehrendes Thema, man erinnere sich nur an das 3:3 in der letzten Saison gegen Stuttgart – oder an noch ein 1:1 in Bochum. Mit diesem Hintergrundwissen sorgte es bei den Fans von Borussia Dortmund für Entsetzen, was Bayern München jetzt mit den Bochumern anstellte.

Bayern im Torrausch

Denn anders als die Dortmunder machte der Rekordmeister mit dem Ruhrgebietsklub kurzen Prozess. Mit 7:0 schickten Harry Kane und Co. den VfL wieder nach Hause. Trotz Vier-Tore-Führung zur Halbzeit spielte man weiter nach vorne.

Bayern jubelt gegen Bochum sieben Mal. Foto: IMAGO/Sven Simon

Von einem Torfestival könnte der BVB aktuell kaum weiter entfernt sein. Während Dortmund erst neun Saisontore erzielt hat, steht der FCB schon bei 18. Auch Teams wie Stuttgart (17), Leipzig (14) und Leverkusen (13 nach nur vier Spielen) sind deutlich treffsicherer.

Borussia Dortmund: Fans verzagen

Dementsprechend verzagen die BVB-Fans ein wenig. Wie soll man so am Ende nach der Meisterschaft greifen können? „Die Bayern zerlegen Bochum 4:0 in einer Halbzeit und Dortmund kommt über ein 1:1 bei denen nicht hinaus“, schreibt ein Twitter-User. „Traurig dieser klare Unterschied.“

Oder: „Man vergleiche Dortmund gegen Bochum mit Bayern gegen Bochum und dann frage man sich, was Kehl und Co. geraucht haben, als sie dachten, ihr Kader könne mit Bayerns mithalten.“ Fakt ist: Um am Ende der Saison ganz oben zu stehen, braucht Borussia Dortmund weiter einen Leistungsschub.