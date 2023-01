Borussia Dortmund: Winter-Transfers? Kehl lässt aufhorchen – „lasst euch überraschen“

Obwohl Borussia Dortmund angekündigt hat, dass in diesem Wintertransferfenster nicht viel am Kader verändert wird, halten sich derzeit vielerlei Gerüchte in den Medien bezüglich weiterer Neuverpflichtungen beim BVB.

Mit Julian Ryerson ist schon einer gekommen. Julien Duranville könnte in den kommenden Stunden folgen, ebenso wie Ivan Fresneda. Nun hat mit Sebastian Kehl der Sportdirektor von Borussia Dortmund Stellung zu den Gerüchten rund um weitere mögliche Wintertransfers bezogen.

Borussia Dortmund: Kehl heizt Gerüchte an

Vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 hat Sportdirektor Sebastian Kehl bei „Sky“ Stellung zu der Frage bezogen, ob in der letzten Woche in diesem Transferfenster noch etwas am Kader verändert wird. „Wir haben noch eine Woche vor uns, deshalb werde ich heute noch keine konkreten Aussagen machen. Ob An- oder Abflugseite. Lassen Sie sich überraschen“, so der ehemalige Kapitän.

Damit heizt der Sportdirektor die Gerüchte um mögliche Zu- und Abgänge erneut an. In den letzten Tagen hielten sich die Spekulationen in den Medien, gerade was mögliche Neuverpflichtungen in diesem Winter angeht.

Borussia Dortmund: Wer könnte noch kommen? Wer könnte noch gehen?

Gerade auf der Zugangsseite könnte beim BVB noch einiges passieren. Laut der „Lequipe“ soll schon am Donnerstag (26. Januar) der Medizincheck von Julien Duranville vom RSC Anderlecht bevorstehen. Auch die Verpflichtung von Ivan Fresneda von Real Valladolid könnte schon bald bekanntgegeben werden, sofern sich der Spieler für die Borussia entscheidet.

Spannender hingegen sind die möglichen Transferaktivitäten des BVB auf der Abgangsseite. Thorgan Hazard war so beispielsweise in Mainz nicht im Kader der Borussia. Auch Nico Schulz wird aufgrund seiner ausbleibenden Leistungen konkret als Verkaufskandidat gehandelt. Ob einer der beiden den Klub noch in diesem Winter verlassen wird, wird in den kommenden Tagen geklärt werden.