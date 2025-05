Borussia Dortmund schaut genau hin: Mega-Drama um Transfer-Flirt

Wenn das Transferfenster in wenigen Wochen öffnet, wird die Gerüchteküche bei Borussia Dortmund richtig brodeln. Schon jetzt gibt es zahlreiche Spekulationen um Spieler, die der BVB verpflichten will. Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist Jobe Bellingham. Der jüngere Bruder von Ex-Dortmunder Jude Bellingham ist im Visier von Sebastian Kehl und Lars Ricken.

Deshalb schauen die Bosse von Borussia Dortmund auch ganz genau hin, wie sich der Youngster bei seinem Klub AFC Sunderland so entwickelt. Beim britischen Traditionsklub erlebte Jobe Bellingham jetzt ganz schön viel Drama. Auch der BVB wird sich das Ganze genau ansehen.

Borussia Dortmund: Drama um Transfer-Flirt

Was ist passiert? Aktuell kämpfen der AFC Sunderland und der Transfer-Flirt von Borussia Dortmund um den Aufstieg in die Premier League. Die Championship-Saison beendeten Jobe Bellingham und Co. auf Rang vier. Nur die ersten beiden Teams steigen direkt auf. Platz drei bis sechs gehen in die Playoffs.

Sunderland musste im Hin- und Rückspiel gegen Coventry City ran. Die erste Begegnung gewann der AFC knapp mit 2:1, am Dienstag (12. Mai) stand die Partie im Stadium of Light an. Lange sah es so aus, als würde Sunderland sich mit einem torlosen Remis im Rückspiel ins Finale qualifizieren. Doch Coventry gelang in der Schlussphase das 1:0, weshalb es in die Verlängerung ging.

Bis zur 120. Minute blieb es dabei, alle bereiteten sich auf das Elfmeterschießen vor. Doch Daniel Ballard ließ die Sunderland-Fans komplett ausrasten. In der 122. Minute machte der Abwehrspieler den 1:1-Ausgleich. Der AFC zieht damit ins Finale der Playoffs ein.

Bellingham kämpft um Premier-League-Aufstieg

Dort geht es für Sunderland am 24. Mai im Wembley-Stadion gegen Sheffield United. Der Sieger darf nächste Saison in der Premier League spielen, der Verlierer wird erneut in der 2. englischen Liga vertreten sein. Auch Borussia Dortmund wird sich die Begegnung anschauen.

Jobe Bellingham ist nämlich aus der Sunderland-Startelf nicht mehr wegzudenken. Der 19-Jährige wurde erst im April zum „Young Player of the season“ ausgezeichnet. 2020 gewann sein Bruder Jude den Preis, als er noch für Birmingham City unter Vertrag stand.

Der Mittelfeldspieler ist aber heiß begehrt. Ob Aufstieg oder nicht – Bellingham wird im Sommer wohl den nächsten Schritt seiner Karriere machen wollen. Wird der BVB dann den Zuschlag bekommen?