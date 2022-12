Borussia Dortmund: Watzke mit tollen Neuigkeiten – BVB erwartet Mega-Geldregen

Im internationalen Fußballgeschäft kommt in den nächsten Jahren viel Bewegung rein. Für die Vereine könnte das auch große finanzielle Auswirkungen haben. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, rechnet mit einem wahren Geldregen.

Mehrere Millionen sollen bald zusätzlich in die Kassen von Borussia Dortmund wandern. Geld, das wiederum in aussichtsreiche Spieler investiert werden könnte. Doch woher sollen die Einnahmen genau fließen?

Borussia Dortmund erwartet Mega-Geldregen

Wie „Ruhr 24“ berichtet, machte Hans-Joachim Watzke auf der Hauptversammlung der Aktionäre eine große Ankündigung. In der Saison 2024/25 rechne der BVB-Geschäftsführer mit 30 bis 40 Millionen mehr Einnahmen. Grund sei die geplante Reform der UEFA Champions League. Ab der Saison 2024/25 spielen in der Königsklasse 36 statt der bisherigen 32 Teilnehmer.

Die Gruppenphase wird gestrichen, stattdessen werden alle gemeinsam in einer Liga spielen. Jede Mannschaft hat in der Vorrunde mindestens acht Spiele (vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele) – zuvor waren es sechs. Aktuell besteht eine Champions-League-Saison ab der Gruppenphase aus 125 Partien, ab 2024 sind es 225, also satte 100 mehr. Mehr Spiele bedeuten auch mehr Einnahmen, so die Rechnung. Für jeden Sieg regnet es Geld, umso weiter die Mannschaften kommen, desto höher steigt die Summe. Wie genau die Geldverteilung jedoch aussieht, ist bislang noch unklar.

Auch in der Klub-WM 2025 soll Watzke „ein großes finanzielles Upside-Potenzial“ sehen. Die Teilnehmerzahl wird ebenfalls mächtig aufgestockt. Laut dem Plan von FIFA-Boss Gianni Infantino sollen 2025 32 anstatt nur sieben Mannschaften sich qualifizieren können. Das große Ziel sei es bei Borussia Dortmund auf einen Umsatz in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr zu kommen. Und da seien die Transfereinnahmen noch nicht eingerechnet. Aktueller Stand sei 412,5 Millionen, wie „Ruhr 24“ mit Berufung auf den Analysten von Hauck Aufhäuser Lampe schreibt.