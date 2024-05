Borussia Dortmund: Hummels-Ersatz? BVB hat DFB-Star im Visier

Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Noch hat der 35-Jährige keine Entscheidung über seine Zukunft bekannt gegeben. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass er seine Fußballschuhe nach dem Champions-League-Finale an den Nagel hängt.

Für den Fall will sich Borussia Dortmund offenbar schon einmal rüsten. Der BVB soll nun einen EM-Fahrer ins Visier genommen haben. Die Rede ist von Stuttgarts Waldemar Anton.

Borussia Dortmund: Anton als Hummels-Ersatz?

Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat haben sich wohl schon einmal auf dem Transfermarkt nach einem neuen Innenverteidiger umgeschaut. Dabei rückte nach Informationen der „Bild“ jetzt Waldemar Anton vom VfB Stuttgart in den Fokus.

+++ Jadon Sancho muss schlucken – Entscheidung um BVB-Star gefallen +++

Anton war beim VfB in dieser Saison einer der Garanten für die Vizemeisterschaft. Als Kapitän stand er fast in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz und sorgte in der Stuttgarter Abwehr für Ordnung. Die Belohnung folgte vor wenigen Tagen: Anton wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den EM-Kader berufen.

Anton mit Ausstiegsklausel

In Stuttgart fühlt sich Anton pudelwohl, hat seinen Vertrag erst Anfang des Jahres bis 2027 verlängert. Das soll allerdings kein Hindernis sein: Dem Bericht zufolge besitzt er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Beim BVB könnte er ebenfalls Champions League spielen und gleichzeitig wohl deutlich mehr verdienen.

Das könnte dich auch interessieren:

Bis Anton aber wirklich ein ernsthaftes Thema wird, dürfte es noch ein wenig dauern. Hummels will wohl erst nach dem Champions-League-Finale (1. Juni) eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Vorher wird man beim BVB ebenfalls noch die Füße still halten.

Anton ist aber nicht der einzige Star vom VfB Stuttgart, den der BVB auf dem Zettel hat. Hier mehr dazu!