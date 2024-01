Borussia Dortmund: Derby-Chaos droht! Fans brauchen starke Nerven

Revierderbys gegen den FC Schalke 04 wird es aller Voraussicht nach erstmal eine Weile nicht mehr geben. Dafür bekommt es Borussia Dortmund in der Bundesliga mit dem VfL Bochum zu tun. Am 28. Januar (17.30 Uhr) gastieren die Bochumer im Signal-Iduna-Park.

Doch die Fans, die zum Spiel Borussia Dortmund – VfL Bochum anreisen wollen, brauchen starke Nerven. Zum Derby droht nämlich ein Chaos.

Borussia Dortmund: Derby-Chaos droht!

Die Anhänger von Borussia Dortmund haben es an Spieltagen ohnehin schon schwer, zur Partie anzureisen. Sei es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Staus und Verspätungen sind eigentlich fast immer garantiert. Beim Revierderby gegen den VfL Bochum könnte es sogar noch chaotischer werden.

Vor allem für die Bochumer, die nach Dortmund anreisen werden, wird es heftig. Wie die Deutsche Bahn erklärt, sind seit vergangener Woche Arbeiten gestartet worden. Strecken werden gesperrt und es wird heftige Einschränkungen geben. Dabei werden Gleise erneuert und die Oberleitungen ausgetauscht. Ein so genannter Trommelwagen bringt die neuen Fahrdrähte an die Strecke, die dann mit besonderen Hubwagen an den Masten angebracht werden.

Von der Sperrung betroffen sind vier wichtige Verbindungen. Der Rhein-Ruhr Express (RRX) wird über Gelsenkirchen und Herne umgeleitet. Die Bahnhöfe in Bochum werden nicht angefahren. Auch beim RE16 geht nichts mehr zwischen Essen und Witten, beziehungsweise Hagen fahren Ersatzbusse.

Fans brauchen starke Nerven

Die Regionalbahn 40 ist nur phasenweise betroffen. Vom 5. bis 9. Februar fahren zwischen Essen und Bochum ersatzweise Busse, vom 9. bis 23. Februar sind Busse dann zwischen Essen und Witten im Einsatz. Die Strecke S1 ist nur an den Wochenenden gesperrt, dann fahren auch Ersatzbusse zwischen Essen und Dortmund.

Da Bochum genau in der Mitte zwischen Dortmund und Essen liegt, ist die Stadt vom Bahnverkehr völlig abgeschnitten. Auch der Fernverkehr wird umgeleitet und hält größtenteils in Herne-Wanne-Eickel und Gelsenkirchen.

Der eine oder andere Fan, der zum Derby zwischen Borussia Dortmund und Bochum überlegt, mit dem Auto anzureisen, wird dabei auch mit vollen Straßen rechnen müssen. Parallel zur Bahnstrecke verläuft die Autobahn 40, die ohnehin schon jeden Tag stark frequentiert ist. Die sieben Wochen dürften also eine Geduldsprobe für Pendler und Fußballfans werden.