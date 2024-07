Borussia Dortmund: Konkurrenz vor Transfer-Hammer – BVB schaut genau hin

Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart – derzeit bestimmen diese beiden Klubs die Transfer-Schlagzeilen in der Bundesliga. Der BVB bedient sich laut übereinstimmenden Medienberichten gleich zweimal bei dem Vizemeister: Sowohl Stürmer Serhou Guirassy als auch Innenverteidiger und Kapitän Waldemar Anton werden wohl nach Dortmund wechseln.

So wird sich der VfB um Ersatz für die beiden Stammakteure bemühen müssen – für Guirassy haben die Vereinsbosse auch schon einen konkreten Nachfolger auf dem Zettel. Der Wechsel könnte auch für Borussia Dortmund wichtig werden.

Borussia Dortmund: VfB Stuttgart plant Demirovic-Transfer

Guirassy ist auf dem Weg zum BVB. Laut „Sky“ soll der Wechsel mündlich bereits beschlossene Sache sein – lediglich der Medizincheck und die Unterschrift fehlen noch. Für den BVB ist das ein echter Transfer-Coup, für den VfB ein herber Verlust.

Doch nun soll der VfB Stuttgart schon kurz vor dem Transfer eines Guirassy-Nachfolgers stehen. Laut „Bild“ soll Ermedin Demirovic vom FC Augsburg kommen. Der Torjäger und Kapitän der Fuggerstädter soll die Wunschlösung von VfB-Coach Sebastian Hoeneß sein.

Demirovic würde Augsburg eine Ablöse im Bereich von 15 bis 20 Millionen einbringen. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal fix werden, derzeit klären beide Vereine noch Details wie mögliche Bonuszahlungen ab. In 33 Bundesliga-Partien kam Demirovic in der abgelaufenen Saison auf starke 25 Torbeteiligungen – nun steht er vor einem Wechsel zu Champions-League-Teilnehmer Stuttgart.

Soll kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart stehen: Augsburgs Kapitän Ermedin Demirovic.

Fullkrüg-Wechsel kein Thema mehr?

Zuletzt hieß es immer wieder, dass der VfB Stuttgart auch großes Interesse an BVB-Stürmer Niclas Füllkrug haben soll – so wäre es vermutlich zu einem irren Stürmertausch zwischen Dortmund und Stuttgart gekommen. Doch sollte Demirovic tatsächlich beim VfB unterschreiben, wäre ein Füllkrug-Wechsel an den Neckar recht unwahrscheinlich.

Wie Füllkrugs Zukunft in Bezug auf den bevorstehenden Guirassy-Wechsel aussieht, ist noch völlig offen. Es ist durchaus möglich, dass der DFB-Kicker sich einen neuen Verein suchen möchte. Schließlich wird Guirassy wohl Stürmer Nummer eins beim BVB sein.